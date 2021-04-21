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Шмигаль закликав українців залишатися вдома на травневі свята

Масові скупчення людей на Великодень можуть призвести до нової хвилі коронавірусу. 

Шмигаль закликав українців залишатися вдома на травневі свята
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців залишатися вдома на травневі свята з міркувань запобігання поширення коронавірусу.

Про це він заявив на засіданні уряду.

"Ми можемо говорити, що ситуація в Україні стабілізується. Але те, що ми виходимо з чергової хвилі, не означає, що коронавірус зник. Це точно не означає, що ми можемо повернутися до масових гулянь, вечірок, скупчень людей", - зазначив він.

Голова уряду додав, що особливу обачність та свідоме ставлення необхідно показати у період травневих свят та Великодня.

"У ці дні ми закликаємо людей залишатися вдома. У п'ятницю з Радою церков та релігійних організацій будемо обговорювати ситуацію, і я впевнений, що всі підтримають ідею святкування Великодня з дотриманням необхідних обмежень. Це дуже важливий момент, я хочу, аби українці почули уряд і місцеву владу, і своїх релігійних лідерів. Масові скупчення людей на Великодень можуть призвести до нової хвилі коронавірусу", - зазначив Денис Шмигаль. 

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я очікує новий спалах захворюваності на COVID-19 за кілька тижнів після Великодніх і травневих свят.

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