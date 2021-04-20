Головний санлікар назвав вакцинацію за гроші криміналом і попросив повідомляти про такі факти в поліцію

МОЗ вважає комерційні щеплення у цьому році недоцільними.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що на даний час комерційна вакцинація від коронавірусу є незаконною, і попросив повідомляти про такі факти в поліцію.

Таку заяву він зробив у вівторок вранці в ефірі 1+1.

"Я звертаюсь офіційно. Якщо хтось знає про те, що сьогодні можна придбати вакцину на території України вакцину за кошти, повідомляйте Міністерству охорони здоров'я, повідомляйте Міністерству внутрішніх справ. Це кримінал, це порушення існуючого законодавства, і за це потрібно нести відповідальність", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що держава хоче до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення, але планує зробити це власними силами.

Вакцинація в приватних клініках може початися не раніше 2022 року.

"Вакцина платна можлива, але за планом упродовж 2021 року вона не доцільна", - підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, на початку року міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що легальна комерційна вакцинація від коронавірусної хвороби може початися вже навесні 2021 року.

Він вважав, що до цього часу на ринку з'явиться достатня кількість вакцини від коронавірусної хвороби. Однак у реальності ситуація виявилася іншою: компанії почали зривати терміни поставок, а Індія, найбільший виробник вакцин у світі, взагалі оголосила мораторій на їх експорт.