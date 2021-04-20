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У США вакцинація від ковіду стала доступною для всіх жителів віком від 16 років

У США зафіксовано найбільше хворих на COVID-19 у світі.

З понеділка, 19 квітня, вакцинація від коронавірусу COVID-19 у Сполучених Штатах стала доступною для всіх жителів країни віком від 16 років.

Про це заявив президент США Джо Байден.

"Сьогодні кожен дорослий має право на отримання вакцини від Covid-19. Кращі дні попереду", - написав він у Твіттері.

Загальний доступ до вакцинації американська влада планувала відкрити з 1 травня, проте згодом вирішили скасувати обмеження раніше.

"Більше жодних правил, що збивають з пантелику, жодних заплутаних обмежень", - заявив тоді президент США, пояснюючи, що вакцина стане доступна для абсолютно всього дорослого населення.

З початку пандемії COVID-19 у США діагностували найбільше заражень у світі - понад 32,4 млн, більш ніж 581 тис. інфікованих померли, 24,9 млн американців подолали недугу.

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