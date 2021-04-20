России нужна изоляция

Меж тем Россия, невзирая ни на что, усиливает концентрацию своих войск в Крыму и на Донбассе, а также на северных украинских рубежах. Она высылает дипломатов. Похоже, Москва не просто готова к международной изоляции – она к ней стремится.

США, Чехия, Польша и Украина ввели санкции против Российской Федерации, в частности дипломатические. Основой для принятия подобных решений послужили совершенно различные причины. Вашингтон применил штрафные меры в связи с вмешательством в выборы. Прага – из-за российской диверсии на складах с вооружением в 2014 году. Варшава выказала солидарную позицию с Соединёнными Штатами. А Киев выслал российского дипломата, потому что Москва нагло задержала и выдворила из страны украинского консула. Однако главная причина давления на РФ всем понятна: усиление российской агрессии на границе с Украиной и последующее сдерживание Кремля.

Фото: EPA/UPG Автомобиль посла России в Чехии стоит перед Министерством иностранных дел Чехии в Праге, 17 апреля 2021 г

Что нужно российскому руководству? Вряд ли территории или тем более жители оккупированного Донбасса. Всё, что Москве от этих людей нужно, – это переход в российское гражданство с дальнейшим голосованием на федеральных выборах. Для начала в Госдуму. К слову, последние пройдут уже 19 сентября 2021 года.

Ранее Донбасс воспринимался как элемент шантажа, как элемент для дестабилизации ситуации в Украине. Теперь же, на фоне эскалации, можно предположить, что Кремль рассматривает вариант о его поглощении.

Активная фаза кампании стартовала ещё в 2019 году, в 2020-м власти РФ на конституционном уровне разрешили себе де-юре аннексировать Донбасс. Причём российское руководство всё это время сигнализировало, что может отобрать у Украины восточные территории. Это – одна из специфических черт Владимира Путина: российский президент загодя предупреждает противника (зачастую более слабого), что атакует, пытаясь таким образом сломать волю к сопротивлению.

Однако здесь важно выяснить, почему в последние месяцы Россия стала проводить столь открытую подготовку к военной оккупации; отчего она показала, что готова к сценарию по захвату украинских земель. Одна из наиболее понятных причин – это очень неблагоприятные для Кремля настроения в российском обществе.

Фото: facebook/Минобороны России Во время учений минобороны РФ

Исторически Россия решала свои внутренние проблемы посредством не реформ, а организации войн. Война была основной скрепой для русского человека. Это, если хотите, – многовековая традиция. Сейчас происходит ровно то же самое: Москва, подсчитав все «за» и «против», посмотрев на реальное положение дел в Украине и в мире, поняв все слабости нынешней украинской политической системы, решила, что ныне хороший момент для атаки, которая так или иначе может завершиться принуждением к «русскому миру».

Только война и пропаганда могут сплотить население России. Только война и санкции в состоянии пояснить их скудное экономическое положение. Только война может их заставить проголосовать за партию власти. И только война даст возможность завершить транзит власти в РФ: позволит Путину утвердить себя в глазах народа в качестве главы государства на следующие 16 лет, а силовикам – полностью взять всё в свои руки.

Поэтому дипломатическая изоляция выгодна Кремлю. Ему вообще нужна изоляция. Более того, он стремится к ней, так как понимает, что это позволит ему упрочить контроль над населением, привлечь все его ресурсы, сохранить власть над ним.

Ещё до внедрения американских санкций, выдворения украинского консула и скандала в Чехии российская сторона заявляла о том, что готова к жёстким штрафным мерам против неё со стороны Запада.

Так, 13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков акцентировал, что западные страны могут лишить россиян возможность пользоваться картами международных платежных систем Visa и MasterCard.

Фото: EPA/UPG Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконными с точки зрения международного права мерами сдерживания России», – сказал он.

Ранее заместитель главы МИД Александр Панкин допускал появление в России альтернативы платежной системе SWIFT.

Всё это говорит о том, что РФ не просто готовится к изоляции, а что России она нужна. Потому что подобное явление позволяет замкнуть не только границы, но и сузить гражданские права и свободы. Ведь есть ещё одно историческое наблюдение: на фоне экономических потерь и отсутствия реформ, на фоне различных российских военных авантюр зачастую возникают бунты. И вот их ныне Кремлю нужно очень контролировать.

Подготовка к ужесточению уже происходит. Самый яркий пример – оккупированный Крым.

Во время своего недавнего посещения полуострова (снова-таки до введения международных санкций) секретарь Совбеза Николай Патрушев обозначил: Украина может попытаться силой вернуть Крым; что на его территории могут готовиться теракты.

«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов», – сказал он в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

Фото: Иван Егоров Cекретарь Совета безопасности Николай Патрушев (второй слева) на выездном совещании в Севастополе, 14 апреля 2021.

Кроме того, он акцентировал, что в Крыму сохраняется вероятность возникновения тех самых «угроз национальной безопасности» в результате деятельности США, ряда стран ЕС и Украины.

О чём это говорит? Во-первых, о том, что Россия будет усиливать гонения на выступающих против российской оккупации в Крыму. Во-вторых, что она будет ужесточать меры в отношении тех граждан Украины, которые даже проголосовали на так называемом референдуме о статусе полуострова. В-третьих, Москва реально боится, что на фоне ослабления российской экономики и политической нестабильной ситуации в Крыму могут начаться протесты.

Для удержания оккупированного региона Кремль будет использовать все доступные силовые и пропагандистские инструменты. В первую очередь речь идёт о провокациях и о преследовании несогласных и неблагонадёжных. И не нужно думать, что в своём стремлении к изоляции российское руководство будет заниматься лишь Крымом и Донбассом. Новая реальность коснётся всех граждан России. Со временем. Изоляция дорого стоит.

Существует, конечно, вероятность того, что коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами сможет убедить руководство РФ в ошибочности агрессивного пути. Что предложения Байдена смогут как-то повлиять на суждения его российского визави. Однако с каждым днём эскалации эти иллюзорные шансы становятся всё меньше.