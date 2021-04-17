Український дипломат, якого затримала ФСБ, має залишити територію Росії до 22 квітня

У МЗС Росії через інцидент викликали тимчасового повіреного у справах України у РФ Василя Покотила.

В українському МЗС відреагували на затримання у Росії консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка, висловивши обурення інцидентом.

Речник відомства Олег Ніколенко зазначив у коментарі bbc.com, що це чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії.

Він додав, що російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства лише на кілька годин.

"Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з'ясовуються", – повідомив Ніколенко.

Найближчим часом українська сторона визначиться, як відреагувати на "вказану провокацію", додав спікер МЗС. Він підкреслив, що відповідь буде "з урахуванням існуючої практики".

Оновлення 16.39. Сьогодні, 17 квітня у МЗС Росії через інцидент викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Російська сторона зазначила про “неприпустимість такої діяльності, несумісної зі статусом консульського співробітника і яка завдає шкоду інтересам безпеки Російської Федерації”. Олександру Сосонюку рекомендували залишити межі Росії протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.

Нагадаємо, співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка "за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ".