Петро Порошенко привіз кисневі концентратори в Черкаську дитячу лікарню

Фото: "ЄС"

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привіз кисневі концентратори у Черкаську міську дитячу лікарню. Він зустрівся з медиками з різних лікарень області і детально розпитав про головні проблеми, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Директор Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги, сімейний лікар Наталія Горьова повідомила, що у закладах первинної ланки є велика нестача кисневих концентраторів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби "ЄС".

"Говорити про ковід я можу не тільки як адміністративний керівник, а й як практик. Хочу звернути вашу увагу на відсутність концентраторів на первинці. На жаль, багато хворих. Дякую вам, нам надійшли два концентратори від вашого Фонду. Вони обидва вже зараз у роботі. Але їх не вистачає. Вчора-сьогодні два ми вже віддали. А потреба є і на понеділок, і на вівторок далі", – наголошує Наталія Горьова.

Фото: "ЄС"

"Це була наша ініціатива, щоб ми довозили концентратори не тільки в лікарні, як нас просили, але й в амбулаторії і сімейним лікарям. На сьогоднішній день нам вдалося пробити у нормативних документах необхідність закупівлі кисневих концентраторів для первинної ланки", – говорить Петро Порошенко.

Він додав, що спочатку концентратори купувалися по 34 000 грн, а зараз - по 25 тисяч.

Фото: "ЄС"

"Якби я діяв від імені держави, то в Китаї я міг би їх купити, при тому що кількість була б від 50 чи від 100 тисяч, за 15 тисяч гривень. І я найближчим часом перевірю інформацію, яку мені надали, по процедурі тендерів. МОЗ, в тому числі через Прозоро, збирається закупити концентратори від 35 до 39 тисяч гривень. За це ми точно дамо по руках", – попередив лідер "Європейської Солідарності".

Фото: "ЄС"

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з волонтерами з перших днів пандемії забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили і відправили в регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей з уразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Зараз у пріоритеті Фонду та волонтерів – закупівля кисневих концентраторів для лікарень по всій країні. Більше ста апаратів вже доставлені у медзаклади. Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.