У Києві виявили ще 1112 випадків ковіду

За минулу добу, 16 квітня у Києві виявили 1112 випадків захворювання на коронавірус. Померла 51 людина.

Про це повідомили у Київраді.

До лікарень столиці госпіталізували 142 пацієнти з COVID-19 та 409 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонію.

В лікарнях міста – 3824 хворих на коронавірус. 2759 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3408 людей. Під апаратами ШВЛ – 54 хворих.

Серед тих, хто захворів: 654 жінки віком від 18 до 94 років, 421 чоловік віком від 18 до 89 років, 21 дівчинка від 1 до 17 років та 16 хлопчиків від 9 днів до 17 років.

Одужали за минулу добу 533 людини.

“Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 184 412. Коронавірус подолали 114929 мешканців. За період пандемії у столиці 4172 летальних випадки від вірусу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 квітня в Україні було зареєстровано 14 984 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників. Летальних випадків – 440.