Мер Києва Віталій Кличко не виключив продовження локдауну в травні.

На брифінгу в п'ятницю він сказав, що запровадження жорстких карантинних обмежень дозволило дещо стабілізувати ситуацію в столиці України, але вона досі залишається складною.

"Все буде залежати від динаміки захворюваності, від заповненості ліжок, в першу чергу - обладнаних системою подачі кисню. Поки що говорити про поліпшення ситуації зарано. Ми бачимо: не зменшується ні кількість нових випадків інфікування, ні кількість госпіталізованих в важкому стані, і, на жаль, збільшується кількість смертей", - сказав мер.

Він нагадав, що на початку травня в Україні буде чотири дні вихідних, і висловив побоювання, що це може призвести до "інфекційного вибуху".

Нагадаємо, що карантинні обмеження "червоного" рівня в Києві ввели 20 березня. З 5 квітня їх ще більше посилили - місто вирішило обмежити роботу громадського транспорту і закрити дитячі садки та початкову школу.

Локдаун спочатку вводили до 16 квітня включно, але пізніше продовжили до 30 квітня.

Для порівняння: в Івано-Франківській області, якій першою вдалося вийти з "червоної" зони в "жовту", такі обмеження діяли з 26 лютого до 10 квітня, тобто 42 дні.