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В Україні скасували заборону для гомосексуальних людей бути донорами крові

Тексту наказу на офіційному сайті МОЗ наразі нема.

В Україні скасували заборону для гомосексуальних людей бути донорами крові
Фото: http://molbuk.ua

З переліку заборонних критеріїв до донорства крові з українського законодавства прибрали гомосексуальні стосунки, які прирівнювали до форм ризикованої поведінки.

Про це повідомив експерт Правозахисного ЛГБТ-центру “Наш світ” Андрій Кравчук, пише ZMINA.

За словами Кравчука, тепер словосполучення “гомосексуальні стосунки” відсутнє в переліку критеріїв для відсторонення від донорства. Натомість фігурує формулювання “особи з ризикованою сексуальною поведінкою, яка може призвести до захворювання серйозними інфекційними хворобами, що можуть передаватися через кров”. 

Тексту наказу ще немає на офіційному сайті МОЗ, однак він доступний на сайті “Ліга. Закон”. 

Раніше правозахисники неодноразово наголошували на тому, що заборона для ЛГБТ-людей бути донорами крові є дискримінаційною, а її усунення передбачав план дій у сфері прав людини на період до 2020 року.

Перед здаванням крові потенційний донор заповнює анкету, де його запитують, зокрема, про форми ризикованої поведінки. Перевірити, чи є людина гомосексуальною, неможливо, але вона все одно відповідала б за надання неправдивої інформації.

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