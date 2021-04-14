У Києві зафіксували 1 457 випадків ковіду за добу, померли 47 людей

У стаціонарах столиці сьогодні лікується 4 261 хворий на коронавірус. 3 173 пацієнти – у важкому стані.

За минулу добу в Києві підтвердили 1 457 випадків захворювання на коронавірус. 47 хворих померли, 713 людей одужали від COVID-19.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Серед захворілих минулої доби 825 жінок віком від 18 до 95 років, 562 чоловіки віком від 18 до 92 років, 40 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 30 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (311), Дніпровському (252) та Деснянському і Солом’янському (по 138) районах.

Учора до лікарень Києва госпіталізували 225 пацієнтів з COVID-19 та 311 - з підозрою на коронавірус та пневмонію.

За даними КМДА, у стаціонарах столиці сьогодні лікується 4 261 хворий на коронавірус. 3 173 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3728 людей. Під апаратами ШВЛ – 65 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 71%.

За весь час пандемії коронавірус виявили у 180 066 киян, 4 021 хворий помер, 112 534 особи - подолали недугу.

Як повідомляли, Київська міська комісія з ТЕБ та НС вирішила продовжити жорсткі карантинні обмеження, термін яких спливав у цю п'ятницю, до 30 квітня. Громадський транспорт весь цей час працюватиме за спеціальними перепустками, а дитячі садки будуть закриті.