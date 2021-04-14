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Компанія Moderna змінила показник ефективності своєї вакцини

За оновленими даними, препарат запобігає зараженню в 90% випадків, а важкому перебігу хвороби - у 95%.

Компанія Moderna змінила показник ефективності своєї вакцини
Фото: aa.com.tr

Американська біотехнологічна компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини проти COVID-19, створеної за технологіями мРНК.

За оновленими даними, препарат запобігає зараженню в 90% випадків, а важкому перебігу хвороби - у 95%, інформує DW.

Такі дані отримано під час третьої фази клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч чоловік.

У грудні 2020-го Moderna оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1%.

У листопаді компанія Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хвороби.

Директор компанії Moderna Стефана Бансела стверджує, що препарат може захищати від хвороби протягом кількох років.

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