США поставили на паузу вакцинацію Johnson & Johnson через поодинокі випадки тромбозу

У США призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом Johnson & Johnson через поодинокі повідомлення про утворення тромбів.

У США на 6,8 млн введених доз цієї вакцини виявили шість випадків тромбозу. Одна з жінок з таким побічним ефектом, 45-річна мешканка Вірджинії, померла. Інща людина зараз перебуває в критичному стані, пише CNN.

Представники Центру контролю та профілактики захворювань США і Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і ліків (FDA) повідомили, що несприятливі симптоми у вигляді порушень згортуваності крові проявилися у жінок віком від 18 до 48 років на 6-13 день після щеплення.

Вакцинацію J&J поставили на паузу на час розслідування причинно-наслідкового зв'язку з препаратом. Поки цей зв'язок не доведений.

Вакцина J&J вироблена американським концерном на заводі у Бельгії. Вона створена на основі аденовірусу, як і препарат AstraZeneca, після якого також були зафіксовані нечасті випадки тромбозу. Препарат Johnson & Johnson відрізняється тим, що вводиться одноразово – для повної вакцинації не потрібна друга доза. Також для її зберігання і транспортування необхідна температура звичайного холодильника, а не наднизькі температури.

Нагадаємо, ВООЗ вважає, ймовірним, але не доведеним причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією від коронавірусу препаратом AStraZeneca та дуже рідкісним виникненням тромбів з низьким рівнем тромбоцитів.

Європейське медичне агентство (EMA) дійшло висновку, що між вакциною від коронавірусу AstraZeneca та рідкісними випадками утворення тромбів можливий зв'язок. EMA вважає, що цей наслідок необхідно внести до списку дуже рідкісних побічних ефектів препарату. Водночас в агенстві підкреслюють, що загальні переваги вакцини у запобіганні коронавірусу перевищують ризики побічних ефектів.