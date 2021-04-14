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В Україні підтвердили ще 14 553 випадки ковіду

За добу госпіталізовано 5 063 осіб з коронавірусом, 467 людей померли.

В Україні підтвердили ще 14 553 випадки ковіду
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби, 13 квітня, в Україні провели 54 353 ПЛР-тестування і виявили 14 553 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізовано 5 063 осіб з ковідом, одужали 12 384 пацієнти, 467 - померли від ускладнень коронавірусної недуги.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

З початку епідемії в Україні зареєстрували 1 887 338 випадків коронавірусної хвороби, одужали 1 442 618 людей, 38 225 - померли.

Учора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За словами Степанова, кількість госпіталізованих за останній тиждень зменшилась на 2 тисячі хворих у порівнянні з позаминулим тижнем.

Також стабілізувалась і навіть пішла донизу кількість викликів "швидкої допомоги".

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