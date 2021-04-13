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В Україні почали робити щеплення китайською вакциною Sinovac

Першу партію з 215 тисяч доз привезли в кінці березня.

В Україні почали робити щеплення китайською вакциною Sinovac
Фото: qha.com.ua

З 13 квітня в Україні почали робити щеплення китайською вакциною від коронавірусу, яку в Україну привезли ще 25 березня.

Про це на брифінгу в вівторок сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Відсьогодні розпочинаємо процес щеплення цією вакциною. Україна отримала першу партію в обсязі 215 тисяч доз", - сказав Степанов.

Україна розраховує отримати решту 1,7 млн доз найближчим часом - протягом квітня-травня.

Цю вакцину будуть використовувати для щеплення маломобільних людей та соціальних працівників, які за ними доглядають; вчителі, задіяні у ЗНО; олімпійців та паралімпійців; поліцейських.

Вакцина CoronaVac, розроблена китайською компанією Sinovac Biotech, є традиційною інактивованою вакциною – на основі "вбитого" вірусу. Її постачають в однодозових шприцах, готових до ін’єкцій. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Результати третього етапу клінічного дослідження вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, в Бразилії - трохи більше від 50%, в Туреччині - 83,5%.

МОЗ вважає показники ефективності достатніми.

"Щодо імунної відповіді, так званої ефективності, інактивовані вакцини мають трішки меншу ефективність. Але ті цифри, на які багато з нас спираються, визначають ефективність від того, що людина не захворіє. Це означає, що зі 100% людей, які пройшли тією чи іншою вакциною, наприклад, 80% точно не захворіють. Виникає питання: а решта 20%? Так, вони можуть захворіти, але який буде перебіг хвороби? Дуже часто це або безсимптомний перебіг хвороби, або з дуже легкими симтомами", - пояснив Степанов позицію міністерства.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася у кінці лютого 2021 року. Використовувалася поки що тільки вакцина AstraZeneca/CoviShield, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute.

З початку кампанії щеплено майже 388 тисяч людей, у тому числі за останню добу - 10 тисяч.

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