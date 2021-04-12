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У неділю в Україні виявили 7 856 випадків ковіду, щепили 1 216 людей

Госпіталізовано 2 770 осіб з ковідом, одужали 5 355 пацієнтів, 287 - померли.

У неділю в Україні виявили 7 856 випадків ковіду, щепили 1 216 людей
Фото: EPA/UPG

Протягом неділі, 11 квітня, в Україні провели 20 831 ПЛР-тестування і виявили 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізовано 2 770 осіб з ковідом, одужали 5 355 пацієнтів, 287 - померли від ускладнень коронавірусної недуги.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.

З початку епідемії в Україні зареєстрували 1 861 105 випадків коронавірусної хвороби, одужали 1 416 215 людей, 37 301 - померли.

За минулу добу проти COVID-19 в Україні щеплено 1 216 людей. Щеплення проводилось 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 378 266 людей. Станом на 11 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей.

Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 537 випадків/ 60 щеплень;
  • Вінницька область – 159 випадків/ 120 щеплень;
  • Волинська область – 247 випадків/ 10 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 112 випадків/ 10 щеплень;
  • Донецька область – 327 випадків/ 10 щеплень;
  • Житомирська область – 349 випадків/ 40 щеплень;
  • Закарпатська – 62 випадки/ 10 щеплень;
  • Запорізька область – 260 випадків/ 70 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 49 випадків/ 66 щеплень;
  • Київська область – 477 випадків/ 50 щеплень;
  • Кіровоградська область – 149 випадків/ 10 щеплень;
  • Луганська область – 43 випадки/ 30 щеплень;
  • Львівська область – 590 випадків/ 170 щеплень;
  • Миколаївська область – 303 випадки/ 0 щеплень;
  • Одеська область – 443 випадки/ 90 щеплень;
  • Полтавська область – 136 випадків/ 0 щеплень;
  • Рівненська область – 174 випадки/ 50 щеплень;
  • Сумська область – 377 випадків/ 10 щеплень;
  • Тернопільська область – 315 випадків/ 150 щеплень;
  • Харківська область – 595 випадків/ 120 щеплень;
  • Херсонська область – 195 випадків/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 149 випадків/ 110 щеплень;
  • Черкаська область – 385 випадків/ 0 щеплень;
  • Чернівецька область – 168 випадків/ 20 щеплень;
  • Чернігівська область – 255 випадків/ 10 щеплень.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Поки що в Україні використовується тільки вакцина AstraZeneca/CoviShield, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute. Найближчим часом почнуть щепити препаратом CoronaVac, що розроблений китайською компанією Sinovac Biotech.

Минулої суботи Китай визнав не дуже високу ефективність своїх вакцин від коронавірусу. Тому в Китаї зараз розглядають варіант з використанням різних вакцин, різними дозуванням та проміжком часу між ін'єкціями.

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