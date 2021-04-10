З травня проєкт має запрацюватиу шістьох центральних регіонах України включно зі столицею.

Санітарна бригада авіаційної системи Міністерства внутрішніх справ за два дні доставила в лікарню Львова двох осіб.

Про це повідомив начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Сьогодні - 58 річний чоловік потерпілий у ДТП зі складною політравмою і ушкодженням голови прямо з траси Киів-Чоп у районі міста Броди. Вчора - 76-ти річна бабуся з інсультом з гірського містечка Турка. Обидва - у Клінічну лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова", - написав він у фейсбуці.

Зазначається, що з травня проєкт має запрацюватиу шістьох центральних регіонах України включно зі столицею, а далі - по всій держави.

Нагадаємо, у суботу, 10 квітня вертоліт ЄС-145 Єврокоптер доправив пацієнта з політравмою, отриманою внаслідок ДТП, з міста Броди на Львівщині до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

1 квітня рамках Єдиного аеромедичного простору на Львівщині на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи Міністерства внутрішніх справ. Окрім льотного складу, на пункті постійно чергуватимуть медики.

Бригада забезпечуватиме екстрену допомогу населенню 6-ти західних областей.