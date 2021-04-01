Фото: Пресцентр МВС

Сьогодні, 1 квітня, на Львівщині на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи Міністерства внутрішніх справ. Окрім льотного складу, на пункті постійно чергуватимуть медики.

Це стало можливим завдяки реалізації спільного україно-французького авіаційного контракту з компанією "Airbus Helicopters", інформує пресцентр МВС.

"Як і обіцяли з Міністерством охорони здоров’я, сьогодні на Львівщині у рамках Єдиного аеромедичного простору став на чергування вертоліт ЕС-145 із медичним модулем, який екстрено допомагатиме населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж та медична бригада. Далі – Київщина та вся Україна", - розповів глава МВС Арсен Аваков.

Фото: Пресцентр МВС

Фото: Пресцентр МВС

За словами міністра, гелікоптерами та літаками Системи авіаційної безпеки МВС будуть керувати пілоти, які вже пройшли чи наразі проходять відповідну підготовку. Одне з основних завдань такої Системи – медична допомога, щоб із точки А в точку Б можна було сміливо доправити чи хворого, чи команду лікарів, чи орган для трансплантації.

Раніше Арсен Аваков презентував карту, де саме будуть розташовуватися 15 пунктів постійного базування Системи авіаційної безпеки. В усіх цих 15 точках буде чергувати льотна зміна та бригада медиків. Вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Один пункт базування перекриватиме відстань у 350 кілометрів.

Фото: Пресцентр МВС

Фото: Пресцентр МВС

"Система авіації МВС буде займатися не лише питаннями медицини, але й залучатиметься і під час рятувальних операцій та гасіння пожеж. На чергування стане 57 гелікоптерів Airbus – Н145, великі Super Puma та маневрові Н125, а також вітчизняні Мі-8 та Мі-2. Крім того, будуть залучені літаки Антонов та Diamond", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Арсен Аваков повідомив, що за спільної ініціативи МВС і МОЗ в Україні відновлюється система аеромедичної евакуації.

Крім того, 17 березня вертоліт рятувальників ДСНС України транспортував до Інституту серця пацієнта після трансплантації.

Також нагадаємо, Арсен Аваков є головою Змішаної українсько-французької комісії з економічного співробітництва, яка, окрім вертолітного проєкту, займається контрактами на спільне виробництво висотних підіймачів для пожежних машин для ДСНС та патрульних катерів для ДПСУ.