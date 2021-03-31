У Авакова з'явився радник, що координуватиме зменшення аварійності на дорогах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив своїм радником на громадських засадах депутата 8 скликання Ігоря Діденка. Про це повідомляє сайт МВС.

Як зазначається, Діденко координуватиме роботу фахівців міністерств та відомств в частині реалізації державної програми по зменшенню аварійності та смертності на дорогах України на 30% до 2024 року; створення якісної системи збору даних ДТП в Україні за методикою європейської системи збору та обробки даних CADAS, а також автоматичну інтеграцію даних про стан аварійності на дорогах України в Європейську статистику ДТП.

Також він домомагатиме місцевій владі при підготовці та впровадженні муніципальних програм з безпеки дорожнього руху, у запровадженні новітніх технологій з безпеки дорожнього руху задля збереження життя людей та впровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху тощо.

Нагадаємо, Ігор Діденко був депутатов минулого скликання від партії "Самопоміч". Є засновником телеканалу "Перший автомобільний". Також відомий як президент медіа-групи «Автоцентр» - видань автомобільної тематики.