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Переводити міністерства з Києва в регіони не збираються, - Немчінов

Передусім йдеться про новостворені органи центральної виконавчої влади.

Переводити міністерства з Києва в регіони не збираються, - Немчінов
Фото: telegram.org@nemchinovoleh

Пропозиції щодо переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів - обласних центрів чи центрів територіальних громад - не стосуються міністерств.

Про це в коментарі LB.ua повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Він зазначив, що пропозиції підготовлено відповідно до програми діяльності Кабміну, зокрема пункту 4.1 про ефективне врядування, та передвиборчої програми президента Володимира Зеленського. Такі пропозиції було обговорено під час засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління.

При підготовці документу, зазначив Немчінов, було проаналізовано досвід інших країн, визначені всі плюси та мінуси від змін.

"Ми бачимо значно більше плюсів, ніж мінусів у тому, щоб ввести для початку якісь пілотні проєкти", - сказав міністр.

Для початку процесу, за словами Немчінова, мають бути внесені відповідні зміни до закону про Кабінет міністрів, які дозволять розміщення центральних органів виконавчої влади не тільки в Києві. Якщо процес почнеться, то передусім буде розглядатися перенесення в регіони новостворених органів центральної виконавчої влади.

"Ми думаємо, що варто починати з тих ЦОВВ, які є новоствореними, які потребують нового приміщення і набору персоналу. Це і комісії, які регулюють тієї чи інший вид діяльності, це спеціальні правоохоронні органи, які створюються відповідно до рішення ВР. Вони спокійно можуть бути створені відразу в регіонах. Крім цього, ми приділяємо увагу тому, що територіальні підрозділи не концентруються в одному місті, наприклад, у Харкові, Дніпрі, Львові чи Одесі. Вони можуть концентруватися в інших регіональних містах - Миколаєві, Тернополі, Сумах і так далі. Це все можна буде реалізувати після того, як ми відійдемо від паперового документообігу", - зазначив Немчінов.

Він наголосив, що про все це можна буде говорити після переходу до режиму електронного уряду, держави в смартфоні, який наразі триває.

"Ми маємо можливість обмежити очне спілкування як громадянина, який менше спілкується з центральними органами виконавчої влади, так і стейкхолдерів, які в цьому зацікавлені. Є досвід роботи в умовах пандемії, коли більшість нарад проводиться в онлайн режимі. Механізм реалізації та верифікації таких нарад дає можливість напрацювати механізм роботи в умовах електронного урядів і електронної держави", - сказав Немчінов.

Нагадаємо, Уряд напрацював пропозиції щодо переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів - обласних центрів чи центрів територіальних громад. Раніше з ініціативою щодо переносу в регіони центральних органів виконавчої влади виступав президент Володимир Зеленський.

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