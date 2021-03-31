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У МЗС відреагували на спільну відеоконференцію Меркель, Макрона і Путіна щодо Донбасу

Україна закликає Росію припинити перекладати відповідальність на інших

У МЗС відреагували на спільну відеоконференцію Меркель, Макрона і Путіна щодо Донбасу
Фото: Макс Требухов

Зрушень у політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників Нормандського формату.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи вчорашню розмову лідерів Німеччини, Франції та Росії.

"Показовими стали сигнали наших європейських партнерів за підсумками розмови із президентом Російської Федерації: російська сторона має виконувати зобов’язання дотримуватися режиму припинення вогню, підкреслюється необхідність продовження переговорів лідерів нормандської четвірки", - зазначив він.

Речник українського МЗС наголосив, що коментувати наративи Кремля немає сенсу.

"Вкотре закликаємо Росію припинити перекладати відповідальність на інших та почати виконувати в повному обсязі свої зобов’язання - як у рамках Мінських домовленостей, так і домовленостей Н4, досягнутих у ході Паризького саміту", - зазначив Олег Ніколенко.

Він уточнив, що насамперед йдеться про дотримання режиму всеосяжного припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, поліпшення умов життя людей вздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, вчора президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели спільну відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери Німеччини і Франції закликали припинити вогонь на Донбасі. Натомість президент РФ висловив “серйозне занепокоєння” у зв'язку з посиленням обстрілів на лінії зіткнення. Путін звинуватив Україну у відмові від виконання досягнутих у липні 2020 року мирних домовленостей.

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