Жодного мирного процесу на Донбасі немає – є обстріли та тяжкі втрати

26 березня біля Шумів внаслідок обстрілу загинули четверо українських військових , двоє поранені. Таким чином ми бачимо чергові докази того, що ніякого «режиму тиші» не існує. Не потрібно чекати від Росії, що вони діятимуть гуманно. Збройні сили України мають бути готові до відповіді на ескалацію конфлікту.

Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Як голова Комітету з питань деокупації та реінтеграції я постійно буваю на Сході України. Саме тому я знаю, що загострення на фронті розпочалося не 26 березня - воно триває з літа 2020 року. Вже пів року наших воїнів розстрілюють ворожі снайперські групи. Станом на 30 березня вздовж кордону України утримується 28 батальйонних груп противника. Останнім часом Росія здійснює поступове нарощення військ на кордоні, загалом очікуються ще 25 батальйонних груп. Російська Федерація не припиняє підтримку окупантів. Їхнє пріоритетне завдання - підтримання готовності бойовиків до активних бойових дій, накопичення матеріально-технічних запасів, підготовка резервістів. Цю інформацію підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

На позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила Постанову про заяву ВРУ щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту (проект №5312). У цій заяві мої колеги вчергове звертаються до міжнародних партнерів із проханням засудити російську агресію, вітають діяльність Президента у рамках “Нормандського формату”, висловлюють співчуття родинам загиблих воїнів.

Відверто кажучи, кому потрібні всі ці слова, коли від влади чекають дій!

Переконаний, що у нинішній ситуації українська влада має змінити дефініції та надати українським військовим можливість захищати себе і свою країну. Саме тому з трибуни Верховної Ради я закликав колег-парламентарів зайнятися реальною роботою, зокрема, виділенням додаткових коштів на озброєння наших бійців.

Ми не можемо говорити про “режим тиші”, коли ворог давним-давно його ігнорує, перетворюючи наших військових на мішені. Бездіяльність лише допомагає Росії вбивати українських бійців.

Необхідно терміново шукати та реалізовувати новий формат та прямі переговори Зеленського з Путіним. Кожне нове повідомлення про втрати на Донбасі змушує президента Зеленського та його команду робити заяви про "повне та всеосяжне перемир'я". Але перемир'я по факту просто немає.