Лауреати в номінації «Житловий комплекс року»

ЖК DIADANS від девелоперської компанії ENSO

CEO – Раміль Мехтієв

Найвагоміші здобутки в 2020 році? Ми першими в Україні отримали сертифікат екологічної безпеки BREEAM для об’єкту житлової нерухомості.

Що дозволило вашому ЖК вийти в лідери новобудов? Створюючи ЖК DIADANS, ми зосередилися на зелених стандартах будівництва. У своїй діяльності ми прагнемо максимально знизити вплив наших ЖК на довкілля протягом усього життєвого циклу будівель.

Які технології застосовувалися при будівництві? ЖК DIADANS зводився відповідно до міжнародних стандартів екологічної безпеки BREEAM. А це – енергоефективність, безпека життєдіяльності, утилізація відходів, водозабезпечення, ефективне управління територією і ще п'ять пунктів, які охоплюють всі аспекти будівництва і подальшої експлуатації будинку.

Яку інфраструктуру пропонує ЖК для своїх мешканців? ЖК DIADANS поділено на чотири зони. Ділова та святкова, що приймає основний потік людей. Зона сімейного відпочинку розташована у внутрішньому закритому дворі без автомобілів. І lounge зона, що представляє собою ряд затишних місць для відпочинку.

Чому покупець обирає вас? ENSO – перший та наразі єдиний в Україні девелопер, який будує житлову нерухомість відповідно до міжнародних екологічних стандартів.

Ваш улюблений афоризм? Мікеланджело Буонарроті: «Увага до дрібниць народжує досконалість, а ось досконалість вже не дрібниця».

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... побудую місто мрії – місто, в якому буде комфортно та зручно жити людям в гармонії з природою».

ЖК PARADISE AVENUE від компанії-забудовника ZIM Group

Комерційний директор – Євгеній Негур

Найвагоміші здобутки в 2020 році? Нагорода Paradise Avenue на міжнародному конкурсі International Property Awards в номінація Mixed Use Development.

Ідея створення ЖК? Paradise Avenue створювався як "місто в місті", з головною прикрасою – великим штучним озером. Фактично це буде невелика автономія із сучасною приватною школою, двома дитячими садками, поліклінікою, 4-поверховим паркувальним комплексом з боксами для техобслуговування автомобілів, великою кількістю магазинів і закладів з різними послугами.

Чому покупець вибирає вас? Вибравши життя в Paradise Avenue, можна не турбуватися про те, куди піти з дитиною погуляти, як встигнути на тренування і купити продукти, де відпочити у вихідні. Концепція житлового комплексу дозволяє мати все необхідне в крокової доступності від квартири, раціонально використовуючи свій час.

Ваш улюблений афоризм? «Складні дороги завжди приводять до прекрасних місць».

Чи є в планах компанії інші проекти в сфері житлового будівництва? Крім робіт зі створення Paradise Avenue, ми активно будуємо житловий комплекс Forest Park - місце для життя посеред розкішного соснового лісу.

ЖК «Люксембург» від будівельної компанії «Авантаж»

Голова правління – Анатолій Денисенко

Найвагоміші здобутки в 2020 році? Здані в експлуатацію Бізнес-центр класу «А» «Diamond city», преміальний ЖК «Резиденція» і ЖК бізнес-класу «Журавлі». Компанія «Авантаж» відзначена будівельною премією «I Build 2020» в номінації «Надійний регіональний забудовник».

Ідея створення ЖК? Прагнули втілити ідею бездоганного будинку, уважно вивчали європейський досвід і постаралися реалізувати для України ідеальну модель міського проживання в ЖК «Люксембург».

Що дозволило вашому ЖК вийти в лідери новобудов? Унікальна локація житлового комплексу, зведеного у районі лісопарку. Авторська архітектура, проста і тонко стилізована. Репутація компанії «Авантаж» – одного з найбільших і інноваційних харківських забудовників.

Яку інфраструктуру пропонує ЖК? ЖК «Люксембург» – простір «європейського» способу життя в мальовничому і престижному оточенні. Тут реалізована концепція тотальної комфорт-зони, починаючи від квартир, закінчуючи територією двору.

Чому покупець обирає вас? «Авантаж» за свою 20 річну історію по праву заробив репутацію надійного забудовника! Високий рівень якості будівництва – це наша принципова позиція. Локація та Архітектура!

Ваш улюблений афоризм? «У будинків, як у людей, є своя душа і своє обличчя, на якому відображається їх внутрішня сутність» (Олександра Дюма (батько).

Завдяки чому ваш ЖК отримав цю нагороду? «Будуємо там, де треба! Будуємо те, що треба! Будуємо так, як треба!».

Чи є в планах компанії інші проекти в сфері житлового будівництва? Готуємо до запуску 11 багатофункціональних комплексів загальною площею близько мільйона квадратних метрів.