Лауреати в номінації «Регіональний лідер року»

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма «Людина року».

Віталій БУНЕЧКО, Голова Житомирської ОДА. Кандидат юридичних наук

Три головні події 2020 року за Вашою версією? Першим регіоном, де було повністю завершено процес децентралізації, стала Житомирська область; Завершено низку соціальних об’єктів, які надають послуги понад 200 тисячам жителям області; Збережено сотні життів під час першої хвили коронавірусної хвороби та покращено стан медичної системи

Ваш життєвий девіз? Моє життєве кредо: відпускайте непотрібних людей і ситуації.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? В дитинстві мріяв стати правоохоронцем, або освітянином. До речі, реалізував себе в обох напрямках.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Мрія, або швидше мрії є, але поки залишу їх під таємницею.

Бути сьогодні успішним – це… Щоб бути успішною людиною сьогодні, потрібно володіти мистецтвом спілкування. Той, хто добре володіє словом, здатен навіть своїх супротивників перетворити на друзів. Постійно використовую це правило в роботі.

Ваш улюблений афоризм? Все, що має статися, обов'язково станеться, як би ви не старалися цього уникнути. Все, що не повинно трапитися, не станеться, як би вам цього не хотілося.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому регіоні? Кількістю талановитих людей та кадрів, що реалізують себе на Житомирщині, адже є дуже багато точок для розвитку «блакитного океану».

Головна проблема всіх українських регіонів, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Насамперед, взаємодія усіх гілок влади – від громад до Президента. Налагодження чіткої Стратегії розвитку і визначення й зміна суті діяльності кожного регіону України.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Найбільше досягнення, як і казав одного разу – це моя дружина, яка поруч зі мною!

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Читання книг і перегляд чергового змагання по біатлону.

Павло КИРИЛЕНКО, Голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній діяльності в 2020 році? Першим і головним своїм здобутком у 2020 році вважаю те, що мені вдалось сформувати сильну і ефективну команду. Звідси і лідерство області за виконання державної програми «Велике будівництво», і інші успішно реалізовані проєкти, і не менш амбітні плани на 2021 рік.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Успіх ніколи не приходить самотужки, це ми маємо до нього наполегливо йти. В цій справі добре допомагає «мистецтво маленьких, але впевнених і послідовних кроків».

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Військовим, бо Батьківщина для мене – це не просто слово.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Впевнений, ми всі сьогодні маємо одну спільну мрію – це мир в Україні та повернення всіх наших законних територій.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх - це вміння бачити головне, і вперто рухатись в його напрямку.

Улюблений афоризм – «Мета - це шлях у часі» (Карл Ясперс). «Якщо немає вітру, беріться за весла».

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому регіоні? Його талановитими, цілеспрямованими людьми.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим регіональним лідером? Нарендра Моді.

Головна проблема всіх українських регіонів, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Відсутність сучасної інфраструктури.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Вимогливість та скрупульозність (дехто вважає це моїм недоліком).

Чи є у Вас улюблена книга? Джек Лондон «Поклик предків»

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головне моє життєве досягнення – міцна українська родина, а помилки дають нам досвід, але зосереджуватись на них не варто.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Час проведений з близькими людьми.