Лауреати в номінації «Менеджер року»

Віталій АСТАХОВ, Генеральний директор ТОВ «Альба Верітас»

Три головних події 2020 року по Вашій версії? 1.Розбагатіли всі мільярдери приблизно вдвічі завдяки коронавірусу, що спричинило істотний перерозподіл впливу і благ. 2.Зростання біткоіни і нова хвиля розбагатілих / зубожілих. 3.Рівно рік гойдалок з фінальної покупкою Tiffany холдингом LVMH. А особисто для мене 2020 Перший – це довгоочікуваний повноцінний запуск всіх давно початих ІТ-проектів.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Намагаюся, щоб життєві принципи не розходилися з 10-ма Заповідями. Секрет успіху тільки в активності: Щоб опинитися в потрібний час в потрібному місці потрібно якомога частіше бути всюди.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? У різний час мріяв про різне, але більше не про те, ким стати, а що зробити. У той час тільки набирала популярність гра СімСіті і я найяскравіше пам'ятаю спогад, що хотів би теж створити своє справжнє місто... Цього зараз майже вдалося досягти, але не в області будівництва і архітектури, а у вигляді диверсифікованого концерну з абсолютно різнобічними видами бізнесу.

Бути сьогодні успішним - це ... пишатися вчорашнім днем, а щасливим – не думати про завтрашній.

Ваш улюблений афоризм? Ніколи не надавав цьому значення. Для кожної ситуації є свій.

Назвіть три головні якості успішного керівника? Людяність у відносинах зі співробітниками, розуміння їхніх інтересів і проблем, демонстрація прикладу для наслідування: дисципліна, працьовитість і гіперактивність.

Що є сьогодні найголовнішим в роботі керівника підприємства? Що дає можливість бути лідерами у своїй галузі? У роботі керівника головне керувати. Лідером у сфері дає можливість бути тільки інформація і її правильна обробка.

Хто для вас зразок менеджера в світовому масштабі? Як не банально, але Білл Гейтс.

Що ви найбільше цінуєте в своїх співробітниках? Бажання працювати понаднормово, досягати цілей будь-якими методами, забути про вихідні та відпустки, і, звичайно ж, дисципліна.

Алессандро ДЗАНЕЛЛІ, Генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові

Ключові події у вашій професійній діяльності у 2020 році: У 2020 році компанія Nestlé святкувала 25-ту річницю в Україні. А Nestlé в Україні – це історія успіху, історія інвестицій, зростання та інновацій. На жаль, через пандемію нам довелося скасовувати всі публічні заходи. Ми вирішили конвертувати весь бюджет 25-ї річниці, доповнивши його, направили близько 20 млн гривень на підтримку суспільства шляхом придбання найбільш необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту для 12 медичних закладів країни. Крім того, ми співпрацювали з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Допомогли багатьом громадам, доставивши 800 000 одиниць продукції Nestlé тим, хто найбільше постраждав від пандемії – людям похилого віку та сім'ям, що потребують допомоги.

Життєві принципи, які допомагають досягти поставлених цілей? «Ніколи не сприймаю «ні» як відповідь». Я завжди зосереджуюся на рішенні, а не на проблемі. «Краще зробити, ніж постійно вдосконалювати, але ніколи не завершати». «Живи життям у барвах».

Ким ви хотіли стати у дитинстві? Футболістом-чемпіоном. У той же час я завжди хотів багато подорожувати і відкривати світ, тому захопився документальною журналістикою.

Бути успішним сьогодні означає .... Успіх – це стан душі, коли ви відчуваєте, що ви підтримуєте баланс між тим, чого ви досягаєте, будучи задоволеним результатом, і тим, як ви цього досягаєте.

Який ваш улюблений афоризм? Н. Манделі: «У житті я ніколи не програю. Я або перемагаю, або вчуся».

Назвіть три основні риси успішного керівника? Керівник повинен мати непересічні навички спілкування, емпатію, самокритичність. Гарний лідер повинен бути відкритим, відданим, передбачуваним та здатним змінювати ідеї.

З ким з історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Я хотів би познайомитися з Альбертом Ейнштейном, Джузеппе Верді та Вінстоном Черчіллем... і знайти всі з’єднуючі нитки між наукою, мистецтвом, політикою та бізнесом.

Тетяна СЕМЕНЧЕНКО, Співзасновниця бренду VOVK

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2020 році? Мій головний професійний здобуток у 2020-му році – не просто втримання бренду на попередньому рівні, а і його активне зростання і розвиток.

Ваша «Формула успіху»? Найуспішніший той, хто працює хоча б на 1% більше всіх інших, і той, у кого найбільше терпіння.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Відвідати всі можливі доступні країни світу.

Бути сьогодні успішним – це… Успішна людина – гармонічна, збалансована, щаслива особистість, яка, в першу чергу, цінує свої найголовніші життєві ресурси – здоров’я і час. В найголовніші пріоритети ставить себе, своїх рідних і близьких людей. Це людина, яка абсолютно впевнена у собі і ставиться до всіх оточуючих її в бізнесі, як до людей, а не як до вичерпного ресурсу.

Ваш улюблений афоризм? Все приходить вчасно до того, хто вміє чекати (Франсуа Рабле).

Назвіть три головні якості успішного керівника? Цілеспрямованість, баланс, делегування, терпіння, вміння навчати і вчитися.

Хто для Вас є взірцем менеджера в світовому масштабі? Ердоган. Амансіо Ортега.

Що Ви найбільше цінуєте в своїх співробітниках? Вірність своїй справі, відкритість, знання, чесність.