Чем опасен коронавирус? Наверное, сейчас нет семьи, в которой кто-то не переболел этой опасной инфекцией в той или иной форме. Не будем сгущать краски, люди болеют, выздоравливают, а коронавирус оставляет после себя очень неприятные последствия. Например, сгущение крови, а также все проблемы, с этим сгущением связанные. Инсульт, инфаркт, разные тромбозы – это самые опасные проявления сгущения крови. И нам не надо их дожидаться, нам очень важно их избежать.

Фото: предоставлено Аллой Цветковой

Как узнать, что у вас есть сгущение крови: простейший тест: крепко сожмите кулаки, подержите их так 5-6 секунд, резко разожмите и посмотрите на ладони: если у вас быстро цвет кожи на ладонях изменяется (от почти белого к красному) – то все хорошо, сгущения крови нет. Если же цвет меняется медленно – надо задуматься, обратиться к врачу, сдать анализы.

Появившиеся в последнее время прививки дают надежду на то, что с коронавирусом постепенно мы справимся. Но перед тем как сделать прививку надо обязательно знать состояние своей крови, ее свертывающей системы. Мы обратились за разъяснением к специалистам, подробно о том, какие анализы и почему надо сдавать перед прививкой от коронавируса – в нашем следующем материале.

Для профилактики сгущения крови огромное значением имеют немедикаментозные методы, не требующие постоянного врачебного контроля и сдачи не таких и дешевых анализов. Тут нам пригодился более чем семнадцатилетний опыт «Юрсаны», программы, направленной на снижение веса и продление активной и здоровой жизни человека. Дело в том, что при неправильном снижении веса тоже может происходить сгущение крови. Наши специалисты давно научились несложным приемам борьбы с повышенной вязкостью крови, и охотно обучают им всех желающих.

Кратко опишем основные принципы разжижения крови естественными методами.

1. Вода – лучший из продуктов для разжижения крови. Очень часто мы не замечаем, как мало мы пьем самой обычной воды. С целью разжижения крови надо выпивать свою физиологическую норму воды (не учитываем супы и чаи). Очень важно наладить водный режим – начинать утро с 500 мл горячей (или хорошо теплой воды), эта влагозарядка – важнейший и первый этап улучшения нашей крови. Остальную воду пить примерно равными частями за 20 мин до приема пищи. Последний приём воды – до 18 часов. Ни в коем случае нельзя употреблять дистиллированную или очень мягкую воду. Количество необходимой жидкости рассчитывается индивидуально, в зависимости от состояния вашего организма.

2. Режим физической нагрузки работает опосредовано через гормоны надпочечников, которые стимулируются именно умеренной физической нагрузкой, оптимально – пробежка или ходьба на свежем воздухе, утренняя зарядка, при которой обязательно включать упражнения на пресс (стимуляция области надпочечников). Максимум интенсивности физической нагрузки приходится на первую половину дня, минимум – на вечернее время. У каждого человека свой индивидуальный план нагрузок для профилактики сгущения крови и опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Мы подготовили ряд интересных материалов по данной тематике, которые будут выложены в ближайшее время.

3. Режим сна. Как минимум, для здорового состояния необходимо 8 часов сна подряд (выработка мелатонина и эндорфинов головного мозга, которые способствуют работе надпочечников). Опасными симптомами, требующими нашего внимания будет недостаточный (менее 8-ми часов) сон, сон с перерывами, сопровождающийся кошмарами и постоянными пробуждениями. Несколько советов по нормализации сна в одном из наших новых материалов.

4. Продукты питания, которые надо включать в рацион: малина (ягода), льняное масло, проросшая пшеница, красная рыба, морская капуста, хрен, чеснок, помидоры, капуста (особенно краснокочанная), мед, лимоны, апельсины (особенно свежевыжатый сок), сельдерей, из приправ: корица, имбирь, куркума. Смело комбинируйте, старайтесь в день использовать не менее 2-4 таких продуктов. Коме аналогов аспирина (малина), для профилактики сгущения крови важно бороться с жировыми бляшками, нормализовать жировой и углеводный обмены, насытить кровь антиоксидантами. Подробные рекомендации уже разработаны нашим диетологом, так что ожидайте их в ближайшее время.

5. Травы, содержащие природные аналоги аспирина: малина (ягоды) и отвар листьев и веточек, донник желтый, кора вербы (ивы), таволга. Другие травы, разжижающие кровь: черный тополь, осина, липа, клевер, конский каштан, цикорий, боярышник, полынь. Травы подбираются индивидуально, после сдачи соответствующих анализов и консультации специалиста-фитотерапевта.

6. Мы должны исключить из рациона питания продукты, сгущающие кровь: это свежая зелень (петрушка, укроп, шпинат, кинза), алкоголь (в первую очередь пиво), ограничить кофе, особенно растворимый, соль резко уменьшить количество, заменить обычную поваренную соль морской. Исключаем прием мочегонных трав и мочегонных лекарственных препаратов.

Важно понимать, что при необходимости принимать разжижающие кровь препараты, например, кардио-аспирин, кардиомагнил и тому подобное, необходимо избегать трав и пищевых продуктов, содержащих аналоги аспирина.

В любом случае, перед применением разжижающих кровь трав необходима консультация специалиста. Сотрудники Юрсаны окажут помощь всем нуждающимся. Мы подберем вам индивидуальную программу, способствующую разжижению крови. Она будет включать все необходимые вам компоненты, исходя из вашего состояния и физиологических возможностей вашего организма, переносимости трав, возможностей питания и режима.

Более детальная информация по каждому пункту данной статьи будет в следующих публикациях.