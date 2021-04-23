Худнути? Навіщо?

Схуднення допомагає підтримувати фізичну форму. Втрата зайвої ваги дуже приємний процес, адже це означає, що ви можете контролювати своє тіло. Ви знаходитеся у відмінній формі, у вас висока фізична активність, і ви відчуваєте себе чудово!

Іншим складніше позбутися від зайвої ваги. Безліч чинників впливають на мотивацію до дотримання дієти і фізичних вправ.

Вам доведеться запастися терпінням, якщо ви хочете схуднути, але майте на увазі, що струнке тіло — це ще не все, що ви можете отримати. Разом з красивим тілом, на яке люди звертають увагу найбільше, приходять і інші поліпшення.

Давайте розглянемо всі переваги схуднення

Покращення настрою

Якщо останнім часом ви відчуваєте себе трохи пригніченим, чому б вам не спробувати потренуватися, щоб скинути зайву вагу? Фізична активність — важлива частина схуднення і підтримки форми тіла. Вона також покращує ваше ставлення до себе і до життя в цілому.

Активний спосіб життя і тренування стимулюють вироблення ендорфінів — гормонів щастя. Почуття радості, приплив позитивних емоцій після тренування означає, що ваше тіло виробляє ендорфіни. Вони взаємодіють з рецепторами вашого мозку, які зменшують біль і викликають почуття ейфорії.

Той факт, що ви худнете також дає позитивний психологічний вплив. Недавні дослідження показали, що у людей, яким вдалося скинути зайву вагу істотно знижується рівень депресії.

Покращення здоров’я

Правильне харчування, регулярні тренування, масажі — покращують ваш загальний стан здоров’я, нормалізують роботу внутрішніх органів. Як наслідок ви відчуваєте себе і дійсно стаєте більш здоровими.

Більш стійкий гормональний баланс

Старіння пов’язане зі змінами, які впливають на наше здоров’я. Одне з них це порушенням балансу гормонів. Гормональний дисбаланс також є однією з причин повільного метаболізму. Чим повільніше ваш метаболізм, тим важче вашому організму спалювати калорії, що призводить до збільшення ваги.

Позбавлення від зайвого жиру стабілізує гормональний фон. Це допоможе поліпшити ваш метаболізм. Збалансовані гормони також зменшать рівень стресу і дадуть вам більше енергії для справ.

Здоровий сон

Схуднення також допоможе вам висипатися вночі. Дослідження показали, що втрата навіть 5% зайвої ваги дозволяє вам спати довше і краще вночі. Відпочинок допомагає скинути вагу, а завдяки схудненню ви краще спите. Якщо ви захочете схуднути і поліпшити свій сон, у вас однозначно вийде і те, і інше.