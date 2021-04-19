Зірки зійшлися

Видно так було угодно небу, що б дві, впевнені що значні події, співпали по часу.

Саме в середині квітня поточного року Робоча група зі створення нової Благодійної організації «Міжнародний фонд реабілітації дітей загиблих офіцерів «Центр» закінчила свою майже дворічну підготовчу працю над цим амбітним масштабним соціальним Проєктом і Міжнародний фонд «ЦЕНТР» 14 квітня 2021 року було зареєстровано в Державному реєстрі України.

А напередодні, 12 квітня 2021 року в місті Дніпро в Художньому музеї закінчилася виставка художніх творів – унікальних копій християнських ікон пензля талановитої місцевої мисткині ТЕТЯНИ ЖОВНІР. Судячи по досить значній, навіть не зважаючи на карантин кількості відвідувачів, це дійсно була подія в культурному житті і не тільки для чудового міста на Дніпрі та області. Ця вже 5-та ювілейна виставка робіт художниці в Україні, після Києва, Луцька, Вінниці та Тернополя, а до цього роботи Тетяни виставлялися тільки за кордонами нашої країни, проходила не тільки з метою демонстрації філігранної техніки художниці, а й задля привернення уваги до проблем дітей, які залишилися напівсиротами та деякі і повними сиротами, після того, як їхні батьки, представники різних силових структур, загинули при виконанні службових обов’язків. Особливо багато (а це тисячі) таких сумних випадків сталося в результаті військової агресії РФ проти України на Донбасі.

Фото: надане Олександром Давиденком

Тетяна Жовнір, майже з початку діяльності вище згаданої Робочої групи зі створення Фонду «ЦЕНТР», за своєю власною ініціативою ввійшла до її складу і постійно займалася, використовуючи свої творчі можливості, приверненням уваги громадськості, керівників відповідних державних та приватних установ і організації, у тому числі й міжнародних, до цього, без перебільшення супер важливого саме зараз для України Проєкту. Партнерство Тетяни з Міжнародною асоціацією офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «ЦЕНТР», яка є ініціатором створення Міжнародного фонду «ЦЕНТР», почалося з того, що вона презентувала майбутньому Благодійному фонду свою велику роботу – ікону Божої матері, яку називають «Семистрільною» або «Пом’якшення злих сердець», за допомогою впливу якої ми, у тому числі, намагалися і будемо намагатися «впливати» на чиновників різного рівня, представників бізнесу, міжнародних партнерів та й просто небайдужих порядних людей, з метою розбудови нашої нової Благодійної організації заради майбутнього дітей, які раптово опинилися в скрутній ситуації після загибелі їх батьків, людей в погонах.

Завдяки спільним зусиллям всіх учасників Робочої групи засновниками Міжнародного фонду «ЦЕНТР» виступили впливові громадські організації, у тому числі й закордонні, та знакові особистості.

Головною метою Фонду є благодійна діяльність, зокрема, підготовка та забезпечення реалізації комплексних програм і впровадження заходів, спрямованих на подолання складних життєвих обставин, поліпшення життя та покращення психоемоційного стану членів родин, насамперед дітей військовослужбовців, співробітників різних силових структур та бійців добровольчих військових формувань не заборонених законом, які загинули при виконанні службових обов’язків, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони України, інших держав, представники яких є учасниками Фонду, у боротьбі за їх незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, а також під час відсічі і стримуванні збройної агресії та міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки.

Предметом діяльності Фонду є сприяння та надання допомоги дітям загиблих представників різних силових структур відповідної категорії у сферах соціального захисту, освіти, науки, медицини, культури, спорту, мистецтва, здоров’я, довкілля, працевлаштування тощо.

Один з засновників Фонду - Міжнародна асоціація «ЦЕНТР», радником президента якої з питань мистецтва є Тетяна Жовнір, зі своєю представницькою командою взяла участь у презентації виставки, вже своєї колеги, художниці-копіїстки реставраторки, тому ми вважаємо за честь висловити свою велику подяку керівництву Художнього музею в місті Дніпро, всьому колективу цього осередку культури на чолі з його очільницею Тетяною Шапаренко, та куратору виставки, провідному науковому співробітнику музею Ігорю Трушу, який представляв колекцію творів Тетяни Жовнір учасникам презентації та представникам ЗМІ.

Фото: надане Олександром Давиденком

Окрему подяку за підтримку всього великого благодійного Проєкту «Міжнародний фонд «ЦЕНТР», допомогу у проведенні презентації виставки ікон та за організацію висвітлення цих двох тем в місцевих ЗМІ, маємо честь висловити Дніпропетровській обласній організації Профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України, особливо керівнику організації Олександру Галенчику та місцевому телеканалу «Відкритий».

Вважаємо співпадіння по часу цих двох вище згаданих подій добрим знаком для майбутнього розвитку Міжнародного фонду «ЦЕНТР» та творчого успіху мисткині Тетяни Жовнір у природньому духовному тандемі, який вже показав на практиці свою ефективність.

Нехай Господь нам допоможе у наших праведних справах!