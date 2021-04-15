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Лауреати в номінації «Міський голова року малих міст»

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма «Людина року».

Представляємо увазі громадськості інтерв’ю лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Міський голова року малих міст».

Анатолій Вершина Павлоградський міський голова (Дніпропетровська область). Нагороджений відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції»; Нагрудним знаком голови Дніпропетровської обласної ради «За заслуги перед громадою».

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2020 році? Моя перемога у першому турі на місцевих виборах 2020 року. Це свідчення підтримки та довіри павлоградців. А також проведення місцевих виборів чесно та відкрито. Павлоград увійшов у трійку лідерів у Всеукраїнському конкурсі «Місто України. Національний вибір». Значне покращення в сфері медицини (оснащення лікарень, додаткове фінансування на доплати медичним працівникам, профілактичні заходи в місті, спрямовані на боротьбу з захворюваністю на COVID-19). Друге місце у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» та диплом у номінації «Практика залучення молоді до місцевого економічного розвитку» за підтримку розвитку молодіжного підприємництва в м. Павлоград.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Відповідальність, порядність, доброзичливість, працелюбність, демократичність.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Мої мрії пов’язані з моєю родиною і з рідним містом. Я докладаю максимум зусиль для їх втілення.

Бути сьогодні успішним – це… це рухатись вперед, долаючи перепони.

Ваш улюблений афоризм? Не потрібно бути важливим, а важливо бути потрібним.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Вважаю, що в питанні відсутнє слово «ким». Я пишаюсь своїми земляками, історією рідного міста та його традиціями, а також назвою міста.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? (на прикладах з усього світу) Парманін Олександр Васильович, який впродовж 25 років був градоначальником міста Павлоград з 1892 по 1917 роки. Мер Нью-Йорка Ру́дольф Уи́льям Лу́ис Джулиа́ни, який почав активно боротися зі злочинністю, спираючись на теорію «розбитих вікон». Удовиченко Володимир Петрович – мер м. Славутич з 1990 по 2015 роки.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Інфраструктурні проблеми, стан комунального господарства, закриття промислових підприємств і, як наслідок, скорочення робочих місць.

Олексій Рева, Бахмутський міський голова. Нагороджений Орденом «За заслуги» І та ІІ ступеня. Має подяку Президента України, нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Три головні події 2020 року за Вашою версією? 1) Перші місцеві вибори у Бахмутській ОТГ, результатом яких стала підтримка мене, як міського голови, з результатом 77,99 відсотків. Це були перші вибори за 10 років (у 2015 вибори не проводилися), і такий відсоток підтримки, перш за все – показник ефективної роботи і мене, як міського голови, і міської ради вцілому протягом всіх цих років. 2) Незважаючи на пандемію у громаду вдалося залучити 1 мільярд 60 мільйонів гривень на реалізацію 62 проєктів при власному бюджеті 500,5 мільйонів гривень. 44 проєктів успішно реалізовано у 2020 році, 18 – перехідні на наступні роки. 3) Початок реалізації у Бахмуті самого коштовного у світі інфраструктурного проєкту Комітету Міжнародного Червоного Хреста – будівництво відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги Європейського рівня.

Ваш життєвий девіз? «Все найкраще в житті дається ціною важкої роботи»…

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Зробити місто Бахмут відомим в усій Європі.

Бути сьогодні успішним – це… Ставити перед собою амбітні цілі і реалізовувати їх не дивлячись на труднощі та перепони.

Ваш улюблений афоризм? Проблем не існує, є лише тимчасові труднощі.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Я пишаюся нашими людьми, працьовитими, талановитими, тими, хто розвиває громаду і працює на добробут усіх жителів.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? (на прикладах з усього світу) Я більше орієнтуюся не на особистостях мерів, а на рішеннях, які вони ухвалюють. Всі міські голови, які доброчесно працюють на громаду та виконують свої обіцянки та зобов’язання перед виборцями для мене є взірцевими.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Неефективна податкова політика та проблеми з наповненням бюджету. Всі повинні працювати доброчесно - від малого до великого підприємства оформлювати праціників, легалізовувати та детенізовувати бізнес.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя не в грошах, щастя в здоров’ї. Буде здоров’я – буде все.

Людина року-2020 Людина року-2020
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