«Чверть століття високої місії» Нагородження переможців 25-ї ювілейної загальнонаціональної премії «Людина року-2020»

25 років існування програми – це історії перемог наших видатних співвітчизників, звеличення тих, хто гідний найвищого суспільного визнання. Саме тому для ювілейного сезону програми «Людина року» був обраний слоган «25-та сходинка тріумфу».

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет.

22 травня 2021 року в залі Національної опери України відбулася ХХV ювілейна церемонія нагородження переможців загальнонаціональної програми «Людина року-2020» та володарів міжнародних та спеціальних премій програми.

Цей травневий вечір став справжнім тріумфом вшанування найдостойніших – переможців 25-ї, а також минулорічної 24-ї програми «Людина року-2019», урочисту церемонію якої було перенесено у зв′язку із світовою пандемією. Заповнений доброзичливою публікою, зал щедро обдаровував оплесками переможців. Особливо сердечно, із щирою вдячністю вітали наших незламних, мужніх лікарів та всіх тих, хто сьогодні на передовій боротьби із коронавірусом. Ми вклоняємося сьогодні разом з усім світом людям в білих халатах, які ризикуючи собою, продовжують рятувати від підступної хвороби мільйони людей. Під оплески присутніх видатні медичні працівники отримали почесні відзнаки за особливий внесок та самовіддану працю в боротьбі з пандемією.

Нагородження супроводжувалося чудовими виступами відомих оперних та естрадних виконавців, неординарних творчих колективів, тому святковий настрій зберігався до останнього, завершального акорду. Особливою родзинкою вечора стала ювілейна пісня церемонії «25 яскравих сторінок» - гімн програми, спеціально написаний видатним авторським дуетом народним артистом України Юрієм Рибчинським та заслуженим артистом України Ніколо Петрашем.

Святкова атмосфера, потужні енергетичні потоки щирої доброзичливості, що виходили із залу, стали гідною окрасою яскравого ювілейного свята - загальнонаціонального визнання кращих з найкращих.

«25-та сходинка тріумфу» успішно пройдена! Прямуємо далі - будувати незалежну демократичну, сильну європейську державу.

Володарі премії «Людина року-2020» в національних номінаціях:

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР РОКУ»

Павло КИРИЛЕНКО – Голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації;

«МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ» (великих міст)

Віталій КЛИЧКО – Міський голова м. Київ;

Віталій Кличко

«МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ» (малих міст)

Анатолій ВЕРШИНА – Міський голова м.Павлоград;

«ПРОМИСЛОВЕЦЬ РОКУ»

Іван ПІДСАДЮК – Генеральний директор ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»;

«МЕНЕДЖЕР РОКУ»

Віталій АСТАХОВ – Генеральний директор ТОВ «Альба Верітас»;

«ФІНАНСИСТ РОКУ»

Євген МЕЦГЕР – Голова правління АТ «Укрексімбанк»;

Євген Мецгер

«ЛІДЕР СТРАХОВОГО РИНКУ РОКУ»

Віктор БЕРЛІН – Генеральний директор СК «GUARDIAN»;

«ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС РОКУ»

ЖК «DIADANS» – Девелоперська компанія ENSO;

«ІНФОРМАЦІЙНО-НОВИННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РОКУ»

Телеканал «УКРАЇНА 24»;

«МИТЕЦЬ РОКУ»

Богдан СТРУТИНСЬКИЙ – Народний артист України, директор-художній керівник Київського Національного академічного театру оперети;

«НОВА ГЕНЕРАЦІЯ РОКУ»

Вадим ГЕРАСИМОВИЧ – кандидат політичних наук, журналіст, ведучий YouTube-каналу «Politeka Online».

Вадим Герасимович

Володарі міжнародних і спеціальних премій програми «Людина року-2020»:

Алекс ЛЕНАРТС – Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні – Міжнародна премія в галузі дипломатії.

Алекс Ленартс

Юріс ПОЙКАНС – Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні – Міжнародна премія «За значний внесок в розвиток партнерських, дружніх та економічних відносин з Україною».

Ольга ГОЛУБОВСЬКА – Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор – Спеціальна премія «Покликання серця» за безпрецедентний особистий внесок та самовіддану працю в боротьбі з пандемією COVID-19.

Сергій ТАРАСОВ – засновник групи компаній «I&U Group» –Спеціальна премія «За вагомий внесок в розвиток ресурсозбереження та «зеленої енергетики» України».

Андрій БАРАН – генеральний директор «Агропродсервіс» – Спеціальна премія «За вагомий внесок в розвиток українського агровиробництва та впровадження інноваційних технологій»

Юрій НАЗАРОВ – громадський діяч, співкоординатор ініціативи «Kyiv Smart City», голова Smart City.UA – Спеціальна премія «За прорив у цифровізації українських міст».

Спеціальними відзнаками «За значний особистий внесок та самовіддану працю в боротьбі з пандемією COVID-19» нагороджені:

Світлана ГУК – керівник центру респіраторної медицини та алергології КЛ «Феофанія».

Тетяна МОСТЕПАН – директор та головний лікар КНП «Київська міська клінічна лікарня №4».

Катерина БУЛАВІНОВА – лікар, медичний експерт Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.

Катерина Булавінова, Світлана Гук, Тетяна Мостепан

Володарі премії «Людина року-2019» в національних номінаціях:

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР РОКУ»

Юрій ГУСЄВ – Голова Херсонської обласної державної адміністрації (до 3 грудня 2020);

«МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ» (великих міст)

Сергій НАДАЛ – Міський голова м. Тернопіль;

«МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ» (малих міст)

Андрій БІЛОУСОВ – Міський голова м. Кам’янське (Дніпропетровська обл.);

«ЛІДЕР ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ РОКУ»

Іван ДРОГОБЕЦЬКИЙ – Голова Полянської сільської ОТГ Закарпатської області;

«ПРОМИСЛОВЕЦЬ РОКУ»

Вячеслав ЯВОРСЬКИЙ – Директор ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»;

«ПІДПРИЄМЕЦЬ РОКУ»

Степан КОЗИЦЬКИЙ – Генеральний директор ТОВ «Західнадрасервіс»;

«МЕНЕДЖЕР РОКУ»

Владислав САВЧЕНКО – Генеральний директор компанії «PowerCode LLC.»;

«ФІНАНСИСТ РОКУ»

Віталій РОМАНЧУКЕВИЧ – Перший заступник голови правління АКБ «Індустріалбанк», Віце-президент Асоціації українських банків;

«ЛІДЕР СТРАХОВОГО РИНКУ РОКУ»

Олена УЛЬЄ – Голова правління ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА»;

«ЛІДЕР БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ РОКУ»

Компанія «ІНТЕРГАЛ-БУД» (Комерційний директор – Анна ЛАЄВСЬКА);

Анна Лаєвська

«ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС РОКУ»

ЖК «INTERGAL CITY» (Компанія-забудовник «Інтергал-Буд»);

«ЖУРНАЛІСТ РОКУ»

Діана ПАНЧЕНКО (популярна ведуча телеканалу NewsОne у 2019 році);

Діана Панченко

«МИТЕЦЬ РОКУ»

Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ – Народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії «Українська пісня року»;

Михайло Поплавський

«СПОРТСМЕН РОКУ»

Жан БЕЛЕНЮК – Чемпіон Світу та Європи з греко-римської боротьби 2019 р. у категорії до 85 кг.;

«НОВА ГЕНЕРАЦІЯ РОКУ»

Інна КОСТИРЯ – громадський діяч, доктор політичних наук;

«КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ РОКУ»

Приватний музей історичного костюму і стилю VICTORIA MUSEUM - Засновниця та директор – Вікторія ЛИСЕНКО.

Володарі спеціальних премій програми «Людина року-2019»:

Громадська організація «Національна платформа «Жінки за мир» - Спеціальна премія «За об’єднання жінок для миротворчої діяльності та допомогу мирним громадянам постраждалим від бойових дій».

ТМ PARIMATCH - Спеціальна премія «За видатний внесок у розвиток і популяризацію українського спорту».

Катерина КУХАР – знаменита українська балерина – Спеціальна премія газети «КП в Україні» «Кумир українців».

Катерина Кухар

Роман БАЛАЯН – кінорежисер, сценарист і кіно продюсер – Спеціальна премія ім.М.Вороніна «За високий стиль життя».

Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ – доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Заслужений лікар України – Спеціальна премія ім. Геннадія Книшова «За вірність гуманістичним ідеям та примноження загальнолюдських цінностей».

Олена РИХАЛЬСЬКА - психотерапевт, тренер в сфері психології успіху і сімейної психотерапії. Кандидат психологічних наук. – Спеціальна премія «За вагомий науковий та практичний внесок у розвиток вітчизняної психології».

Олена Рихальська

Телеканал «НАШ» - Спеціальна премія «За створення сучасного інноваційного телеканалу в інформаційному просторі України».

Михайло ПОЖИВАНОВ – український політик, державний і громадський діяч, меценат. Доктор технічних наук, професор – Cпеціальна премія «За вагомий внесок у розвиток і підтримку сучасного українського художнього мистецтва».

Усама КАФА – засновник і президент міжнародного ресторанного холдингу L'KAFA GROUP – Почесна відзнака «За вагомий внесок у розвиток ресторанної галузі України».