ДТП для бедных

После бунта целого ряда сетей АЗС правительство разъяснило, что ограничение цен на бензин не касается премиальных его сортов, а распространяется лишь на «социальные» (вроде как бензин для бедных).

Фото: Макс Требухов

Вспоминаю в этой связи стоматологические кооперативы самого конца 80-х и начала 90-х, а именно к этим временам мы скатываемся. Цены там были не ограничены, бесплатность на них не распространялась, а поскольку повысить качество собственно медицины было сложно, то разница в качестве достигалась в основном за счёт не столько его роста в кооперативах, сколько за счёт снижения при лечении в бесплатной поликлинике, где работали те же стоматологи на том же оборудовании, но демонстративно хуже, чтоб шли к ним же в кооператив.

По аналогии ожидаю сейчас резкого снижения качества так называемого социального бензина. Это не заплатившим больше сделают бензин лучше, это всем остальным, то есть громадному большинству, его сделают ещё хуже.

Между тем, возможное массовое снижение качества топлива чревато не только очевидным вредом для автомобиля. Когда автомобили заторможены, внезапно глохнут и резко двигаются с места, это пробки, это совсем иная частота ДТП, не говоря уже о том, что и дороги от такого лучше не становятся.

Причём все оплатившие даже бензин премиальный это тогда уже почувствуют тоже: пробки и ДТП не бывают только для их виновников, как нельзя именно часть машин перевести на левостороннее движение, а остальные оставить на правой стороне.

Качественное топливо это вклад не только в СВОЙ автомобиль, но ещё и в ОБЩУЮ беспробочность, а главное — в безопасность. Поэтому говорить о социальных сортах применительно к бензину это не просто безграмотность, а преступная глупость.

Это как туалет, который я имел счастье посетить в Казахстане в те же кооперативные времена: отдельные входы с разных сторон для мужчин и женщин, а внутри — общая дырка без перегородки...