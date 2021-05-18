Масліт. Читати чи не читати?

В телебаченні є таке поняття - «мило», це така дуже легка історія, яку можна дивитись безкінечну кількість разів, яка залишає враження, але не зачіпає мозок. В літературі також є така історія - у всьому світі завжди були і є дуже популярними жіночі романи. Або детективи. В Україні, як показали останні соцопитування, за популярністю вони на другому місці. І от мене часто запитують, чи варто читати все таке «мило»? Яка користь від такого чтива? І якщо є бажання повернутись до читання, то з чого саме починати?

Фото: Lb.ua

Читати варто і у першу чергу те, що подобається. Якщо вам цікава художня література – жіночі романи, детективи, фентезі, то треба починати з цього. Комусь може й не потрібно переходити до інтелектуальної літератури. Завдання читання – не завантажити себе новою інформацією, у якій важко розібратись без додаткових знань чи допомоги інших, а змусити наш мозок працювати інакше, замислюватись над новими речами. Читання також розвиває уяву, а ще допомагає побачити нові патерни, які потім можна використовувати у житті. Зрештою, читання потрібне і для того, щоб відпочивати.

І жіночі романи, трилери та інша масова література має бути. Такі книжки – це відпочинок для мозку. Я багато таких книжок читаю англійською, коли їду у відпустку, можу прочитати дві такі книжки в день. Люблю трилери чи фентезі, щоб перепочити, відволіктись від реальності. І це призначення такої літератури. Сучасна людина отримує дуже багато інформації щосекунди, яка дуже виснажує нас, тому читання таких книжок допомагає перепочити. Часом мозок потрібно ставити на паузу.

Якщо ж ви плануєте взятись за читання серйозно, то слід пам’ятати, що книжки працюють з мозком так само, як спортзал з м’язами. Це варто робити системно, кілька разів на тиждень, а краще щодня. Коли ви давно не читали, то потрібно буде докласти зусиль, щоб повернутись у форму і починати слід не з чогось важкого, щоб не надірватись, а з легкого і не дуже великого формату. Щоб мозок міг звикнути до сприйняття великих і складних текстів.

Ми часто спостерігаємо у нашому видавництві, як батьки вибирають яскраві, інтерактивні книжки своїм малюкам, а згодом починають купувати і для себе. Це найчастіше художня література, книжки з захоплюючим сюжетом, щось з сучасної літератури чи трилери. Якщо ви молоді батьки, то не забувайте, що звичка читати з’являється у дитинстві, тому читайте своїй дитині і самі читайте, щоб показати приклад. Моєму синові 7 років і він вже зараз багато і швидко читає, у нього вже є ця навичка. Єдине, не любить те, що йому задають у школі читати.

А ще читання може бути формою ескапізму. Ми перенасичені інформацією, самоізоляцією, пандемічними реаліями, хтось втікає в медитації, підлітки можуть тікати в гаджети, але також у них є можливість втечі в книжки. Тому серед масової літератури сьогодні в тренді і фентезі для підлітків. І це історія не тільки про читання, а й про створення нових спільнот, зазвичай такі книжки виходять цілими серіями, на їх основі Netflix знімає серіали, створюють ігри, організовують фестивалі, і так підлітки знаходять ще й однодумців та друзів. А ще часто у таких спільнотах формуються нові автори та бестселери. Саме так з’явилась славнозвісна сага про вампірів «Сутінки». Тому читайте, те що вам цікаве і якщо це масліт, то не варто цього соромитись.

А якщо ви захотіли вже почитати щось з захоплюючим сюжетом, то порекомендую три книжки:

Бен Елтон. «Пульсація»

Це сатира про шлях до популярності, про силу телебачення, про маніпуляцію думками мільйонів людей, про наївність, зрештою, і про те, як влаштовані відомі талант-шоу.

Події роману розгортається у Британії, де триває популярне пісенне шоу «Пульсація». Продюсер і суддя шоу Келвін побився об заклад зі своєю майже-колишньою-дружиною на весь свій статок. Якщо він приведе до перемоги шоу Принца Вельського, то збереже свої гроші, а якщо ні, то все забере при розлученні дружина. У цей момент Принц і гадки не має брати участь у цьому шоу, але вмовити політика, в очікуванні престолу та народної слави, дуже легко, а от вибороти перемогу у конкурсі – це вже питання іншої складності.

Автор проводить читача всіма етапами шоу – від відбіркових турів до суддівства, про те, як тримати глядача в напрузі і водити за носа, як примусити віддати свій голос саме за того конкурсанта, навіть якщо голос у нього не найсильніший.

Селія Різ. Міс Грем. «Кулінарна книга шпигунки»

Щойно закінчилась Друга світова війна. У Британії створили Комісію з контролю, яка наймає британців на роботу в Німеччині для відбудови зруйнованої нації і викриття злочинів війни.

Молода вчителька Едіт Ґрем з провінційного англійського містечка зголошується на заклик влади. Їй хочеться пригод та втекти від нав’язливих родичів, які докучають їй за те, що досі неодружена. У Комісії дізнались, що вона мала раніше приятельські стосунки з одним з найнебезпечніших злочинців цієї війни графом Куртом фон Стабеновим. Її розповідають, що він причетний до злочинів проти людства і переконують під час місії стати шпигункою та допомогти знайти його.

Натомість вона вступає у подвійну гру, оскільки підозрює, що не все так, як їй розповідають. Важливу інформацію, яку не повинна дізнатись Комісія контролю, вона передає через кулінарні колонки у журналах, які пише від імені відомої авторки кулінарних книг Стелли Снеллінг. А дізнатись їй вдалось вражаючі факти про ці події.

Томі Адеємі. «Діти кістки й крові», «Діти помсти й чеснот»

Американську письменницю нігерійського походження Томі Адеємі журнал Time визнав однією зі 100 впливових людей 2020-го. Перші частини її трилогії «Спадок Ор’їші» відразу стали світовими бестселерами у категорії young adult. Письменниця отримала численні літературні нагороди і відзнаки. Книжкові оглядачі називають її другою Джоан Роулінг і пророкують славу «Гаррі Поттера» її книжкам.

У першій і другій частинах трилогії йдеться про країну Ор’їші, де у злагоді живуть добрі маги і звичайні люди, а ще – захланні дворяни, які намагаються отримати всю владу. У першій книжці вони прагнуть знищити всім магів. Їм протистоїть юна чаклунка Зейлі, яка докладає всіх зусиль, щоб повернути магію і врятувати країну. Її супутниками у цій боротьбі є брат Зайн та законна спадкоємиця престолу принцеса Амарі.

У другій частині боротьба триває. Магію відродити Зейлі вдалося, але надзвичайна сила з’явилась не тільки у магів, а й у слуг короля, який воює за владу. У цих книжках не тільки захоплюючий сюжет, тут йдеться не тільки про відвагу, боротьбу добра й зла, тут африканські традиції переплітаються з проблемами сучасного світу – расизмом, війнами, зловживанням владою.