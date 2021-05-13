Із 16 липня не менше 50% книжок у крамницях мають бути українською

Із 16 липня вступає в дію 26 стаття закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка регламентує використання державної мови у сфері книговидання та книгорозповсюдження.

Законом передбачено, що не менше половини всіх виданих упродовж року видавцем назв книг має бути українською мовою, також не менше 50% назв книг, що продаються у книгарнях чи інших місцях розповсюдження, мають бути державною мовою, інформує пресслужба Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

"Ця норма не поширюється на видавничу продукцію кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів чи національних меншин України за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, відповідно до закону щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України", - зазначається в повідомленні.

У відомстві вказують, що стосовно розповсюдження ця норма не поширюється на книгарні та інші заклади, що продають видання мовами ЄС, словники, підручники та розмовники з іноземних мов, а також "на спеціалізовані книгарні, створені для реалізації прав корінних народів, національних меншин України".

У Держкомтелерадіо нагадують, що за порушення мовного закону передбачені штрафи від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо правопорушення вчинене вперше.

"І хоча норми щодо адміністративної відповідальності (зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення) за порушення вимог закону наберуть чинності лише за рік - 16 липня 2022 року, Держкомтелерадіо закликає книговидавців і книгорозповсюджувачів безумовно виконувати закон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності ще 2019 року. Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

З 16 січня набула чинності норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою обслуговування споживачів у всіх закладах має вестися саме українською.

Крім того, 16 липня набирає чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування має складати іспит на рівень володіння українською мовою.