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Апеляційний суд скасував рішення ОАСК про відміну нового правопису

Можна й далі вчитися за правописом 2019 року.

Апеляційний суд скасував рішення ОАСК про відміну нового правопису
Фото: 200baliv.org.ua

Шостий апеляційний адміністративний суд у вівторок, 11 травня, визнав протиправним та скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про відміну нового правопису.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

"Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення ОАСК щодо відміни нового правопису. Тобто, апеляцію Кабінет Міністрів України по цій справі повністю задоволено. Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, – можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були та залишаються чинними", - цитує Коломієць пресслужба Мін'юсту.

Нагадаємо, 28 січня 2021 року ОАСК скасував постанову Кабінету міністрів №437, якою в 2019 році було затверджено нову редакцію Українського правопису.

Позивачами у цій справі виступили матір школярки з Херсону та ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець. На думку позивачів, уряд, ухвалюючи зміни в правописі, діяв за межами своїх повноважень і не врахував реального стану розвитку української мови, що "ускладнить його вивчення і грамотне використання".

Рішення ОАСК не набуло чинності, оскільки було оскаржене в апеляційному порядку.

Новий правопис набув чинності у червні 2019 року.

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