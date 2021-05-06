ДБР завершило розслідування катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві

Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінальної справи про катастрофу військового літака Ан-26, яка сталася 25 вересня 2020 року в Чугуєві.

Про це повідомили на сайті ДБР та в Офісі генпрокурора.

За обвинуваченням у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України) судитимуть:

командувача Повітряних сил Збройних Сил України;

начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба;

командира військової частини А4104;

заступника командира військової частини А4104;

заступника командира військової частини з льотної підготовки;

керівника управління польотами 25 вересня 2020 року на аеродромі "Чугуїв".

Слідство вважає, що ці люди допустили зліт з "конвеєра", не передбачений Керівництвом з льотної експлуатації, і неналежно контролювали рівень підготовки пілотів-інструкторів і дотримання заходів безпеки під час виконання навчальних польотів.

"Ці порушення мали системний характер і були допущені на стадії підготовки до польотів, оскільки на борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути, на стадії здійснення польоту, який був дозволений із порушенням правил експлуатації літального апарату та правил здійснення польотів, а також на стадії, коли сталася кризова ситуація. Керівництвом польотів не було вжито достатніх адекватних заходів для уникнення авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні.

Справа, яка налічує 60 томів, піде до суду після того, як підозрювані ознайомляться з її матеріалами.

Нагадаємо, 25 вересня біля Чугуєва на Харківщині впав літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ, що виконував тренувальний політ. Загинули 19 курсантів третього і четвертого курсів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ і 7 офіцерів. Одному курсанту вдалося врятуватися. Головними причинами катастрофи названо відсутність дієвого контролю за виконанням польотів з боку посадових осіб Національного університету Повітряних сил, системні порушення правил виконання польотів, недостатню професійну підготовку екіпажу в надзвичайних ситуаціях.