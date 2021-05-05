Двом російським найманцям оголошено про підозру в катуванні українських військових (оновлено)

Прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру двом громадянам України у жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Встановлено, що один із підозрюваних з квітня по грудень 2014 року, будучи охоронцем в одній із "в’язниць" окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні Управління СБУ, жорстоко поводився з військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. З метою деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх,завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різних частинах тіла.

За даними слідства, інший підозрюваний з квітня 2014 року по лютий 2016 року, будучи охоронцем тієї ж "в’язниці", принижував військовослужбовців батальйону територіальної оборони, словесно ображаючи, залякуючи їх та погрожуючи їх життю.

"Такі злочинні дії є серйозним порушенням статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій", - зазначають в ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління СБУ.

Наразі встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у цій "в’язниці ДНР". Загалом у матеріалах кримінального провадження йдеться про 170 незаконних місць несвободи на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, де учасниками незаконних збройних формувань РФ утримувалося понад 3500 осіб.

Оновлення. За даними ZN.UA, йдеться про Соколова Євгена Костянтиновича (1987 р.н.) та Пеліхатого Валерія Петровича (1976 р.н.).

Як зазначається у базі "Миротворця", Соколов (позивний: Сокіл) є членом так званої «Комендантської роти "ДНР"», за громадянством - українець.

Пеліхатий (позивний: Пелікан) також є бойовиком НЗФ РФ, працює охоронцем в будівлі донецького СБУ, брав участь у побитті полонених.

Фото: myrotvorets.center Валерій Пеліхатий

Нагадаємо, наприкінці березня повідомлено про підозру двом бойовикам, які катували громадян у підпільній в’язниці "Ізоляція".