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На Вінниччині чоловік витер руки об прапор України, поліція відкрила справу

Провадження відкрито за статтею "наруга над державними символами".

На Вінниччині чоловік витер руки об прапор України, поліція відкрила справу

У Вінницькій області поліція відкрила справу за фактом наруги над державним прапором України.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції у Facebook.

"За фактом розміщення в соціальній мережі інформації про те, що на території Меморіалу Слави у смт. Тиврів невідомі особи забруднили Державний Прапор України, витерши об нього руки, відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 338 КК України (Наруга над державними символами)", - сказано в повідомленні.

Поліцейські знайшли зловмисника - ним виявився судимий мешканець села Пилява.

"Такий злочин карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років", - йдеться у повідомленні.

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