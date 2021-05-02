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Львівський суд призначив іспитовий строк водієві, який на смерть збив дизайнера Нестеренка-Ланька

Водій відшкодував моральну і матеріальну шкоду батькам загиблого. 

Львівський суд призначив іспитовий строк водієві, який на смерть збив дизайнера Нестеренка-Ланька
Петро Нестеренко-Ланько
Фото: Твоє місто

Городоцький суд Львова призначив рік іспитового терміну і звільнив від відбування покарання водія, який в листопаді 2020 року збив на пішохідному переході дизайнера і засновника Lviv Fashion Week Петра Нестеренка-Ланька. 

Батьки загиблого примирилися з винуватцем аварії, пише Zaxid.net

35-річний водій визнав свою провину та заявив, що ДТП трапилася раптово, а він намагався допомогти потерпілому. Він відкшодував батькам Ланька моральну і матеріальну шкоди. Мати дизайнера зазначила, що не має претензій до водія.

Враховуючи ці обставини суддя Наталія Яворська визнала водія винним і призначила йому три роки позбавлення волі, але звільнила від покарання з іспитовим терміном у рік.

Нагадаємо, що у листопаді Львівський дизайнер Петро Нестеренко-Ланько загинув у ДТП на трасі Львів-Шегині. На автодорозі Львів-Шегині на освітленому пішохідному переході водій автомобіля Nissan, мешканець м. Львова 1986 року народження, здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм помер на місці події до приїзду медиків. 

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