Львівський суд призначив іспитовий строк водієві, який на смерть збив дизайнера Нестеренка-Ланька

Городоцький суд Львова призначив рік іспитового терміну і звільнив від відбування покарання водія, який в листопаді 2020 року збив на пішохідному переході дизайнера і засновника Lviv Fashion Week Петра Нестеренка-Ланька.

Батьки загиблого примирилися з винуватцем аварії, пише Zaxid.net.

35-річний водій визнав свою провину та заявив, що ДТП трапилася раптово, а він намагався допомогти потерпілому. Він відкшодував батькам Ланька моральну і матеріальну шкоди. Мати дизайнера зазначила, що не має претензій до водія.

Враховуючи ці обставини суддя Наталія Яворська визнала водія винним і призначила йому три роки позбавлення волі, але звільнила від покарання з іспитовим терміном у рік.

Нагадаємо, що у листопаді Львівський дизайнер Петро Нестеренко-Ланько загинув у ДТП на трасі Львів-Шегині. На автодорозі Львів-Шегині на освітленому пішохідному переході водій автомобіля Nissan, мешканець м. Львова 1986 року народження, здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм помер на місці події до приїзду медиків.