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Гладковський має намір звернутися до ЄСПЛ через "політичне переслідування"

"За роки переслідувань наочно простежується ручне керування правоохоронними органами та судами з боку владної вертикалі в Україні".

Гладковський має намір звернутися до ЄСПЛ через "політичне переслідування"
Фото: Zik

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, підприємець Олег Гладковський звертатиметься до Європейського суду з прав людини через системне політичне переслідування його родини та компаній, які входили або входять до складу очолюваної ним корпорації "Богдан".

Про це у четвер, 29 квітня, інформує пресслужба корпорації.

"До такого кроку його змусили правове свавілля, ознаки якого постійно присутні у діях державних структур, що працюють заангажовано та  переслідують, насамперед, медійний результат. О.Гладковський заявлятиме про порушення ст.18 Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє політичні переслідування", - йдеться у повідомленні.

Президент корпорації "Богдан" вважає, що за роки переслідувань наочно простежується ручне керування правоохоронними органами та судами з боку владної вертикалі в Україні.

При цьому, як наголошується, на показних офіційних заходах чинної влади техніка виробництва підприємств корпорації "Богдан" використовується для демонстрації досягнень у зміцненні обороноздатності Збройних сил України, "що на тлі процесуального пресингу викликає як мінімум подив".

"Бо з одного боку наочно простежується чергова хвиля переслідувань підприємств "Богдан", з іншого - за два останніх роки для ЗСУ так і не поставлено колісної техніки у будь-яких значущих обсягах і Верховному Головнокомандувачу доводиться виступати на тлі вантажівок «Богдан-63172»". - зазначають там.

Раніше у корпорації "Богдан" повідомляли, що її президент Олег Гладковський вирішив подати в суд на НАБУ, яке оголосило в розшук Ігоря Гладковського.

Син Олега Гладковського, за даними слідства, у 2015-2017 роках реалізував схему з постачання контрабандних товарів підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших компаній. За цією схемою Ігорю Гладковському нібито перераховували 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку - 950 тисяч гривень. Він тричі не з'явився на допит в НАБУ.

26 квітня ЗМІ повідомили, що син Гладковського прибув в Україну і прийшов у САП, де йому вручили обвинувальний акт.

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