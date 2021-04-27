ЄСПЛ звернувся до України щодо можливого політичного переслідування з боку НАБУ

Європейський суд з прав людини розпочав комунікацію – офіційне листування з урядом України – щодо трьох пов’язаних справ, у яких заявники звинувачують державу у політичних переслідуваннях.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виходячи із запиту ЄСПЛ, переданого в Київ ще 8 квітня, Суд розглядає у єдиному пакеті три скарги; всі три містять звинувачення на адресу Національного антикорупційного бюро України. Першою з них визначена скарга Георгія Логвинського, колишнього народного депутата ("Народний фронт") та чоловіка судді ЄСПЛ від України Ганни Юдківської.

Також до ЄСПЛ поскаржилися Наталія Бернацька, ексзаступниця міністра юстиції та екссекретарка ЦВК, та ще п’ятеро осіб, співробітників комерційної групи, яку НАБУ вважає пов’язаною з Логвинським та Юдківською. У документах ЄСПЛ не згадані назви комерційних структур, але імовірно, йдеться про компанію "Золотий Мандарин" або причетні до неї компанії, які фігурували у розслідуванні НАБУ щодо Логвинського.

ЄСПЛ, серед іншого, просить Україну надати докази, які спростовували би твердження заявників про порушення ст.18 Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє політичні переслідування. У тому числі Суд чекає на докази стосовно тверджень, що:

- переслідування Логвинського мало на меті підірвати репутацію його дружини Юдківської;

- мало місце злагоджене залякування юристів Логвинського;

- мала місце оркестрована медіакампанія проти Логвинського, яка включала заяви посадовців щодо його справи.

Ексомбудсманка, адвокатка Валерія Лутковська заявила, що Європейський суд з прав людини розпочав провадження у справі "Логвинський проти України" у зв'язку з незаконним розслідуванням НАБУ у рекордні терміни.

Правозахисниця зазначає, що ця справа має всі шанси увійти в історію як третій випадок констатації судом наявності в Україні політичних переслідувань. Перші два - "Луценко проти України" і " Тимошенко проти України".

Водночас за її словами, на скаргу Логвинського Європейський суд відреагував у терміновому порядку.

"Заява комунікована через декілька місяців після подачі, коли нормальний строк – три-п’ять, а іноді – десять, років. Як на мене, це свідчить про стурбованість Суду тим, що відбувається в Україні, і особливий контроль над цією справою", - наголосила Лутковська.

Суд запропонував державі пояснити порушення статті 18 Конвенції з прав людини - політичні переслідування, статті 6 - право на справедливий суд, статті 8 - право на повагу до приватного життя, а також щодо наявності ефективного засобу правового захисту, передбаченого статтею 13 Конвенції.

"В разі встановлення Судом порушення цих статей Конвенції, в чому у мене немає жодних сумнівів, до відповідальності, яка може бути й кримінальною за національним законодавством, будуть притягнуті не тільки ті, хто організував це незаконне розслідування, а також і інші представники держави, які ігнорували звернення за захистом і закривали очі на порушення прав людини", - резюмувала Лутковська.

Зауважимо, що раніше Страсбург вже ставав на сторону Логвинського. Торік ЄСПЛ відмовився знімати імунітет з ексдепутата і звинуватив НАБУ у порушеннях у розслідуванні його справи.

У НАБУ на це відповіли, що агентство все одно продовжить розслідування "справи Логвинського", але буде обмежене у діях.