Йеннес де Мол подякував медичному персоналу за його самовіддану працю під час пандемії Covid-19.

Фото: Пресслужба посольства Королівства Нідерланди в Україні

Посол Королівства Нідерланди в Україні Йеннес де Мол подарував 600 горщиків з тюльпанами працівникам Олександрівської лікарні м Києва та Київської міської клінічної лікарні №6.

Фото: Пресслужба посольства Королівства Нідерланди в Україні

Так посол подякував медичному персоналу за його самовіддану працю під час пандемії Covid-19, інформує пресслужба посольства.

Нідерланди відомі як країна квітів і декоративних рослин, а тюльпан – національний символ, який також знайшов своє відображення у логотипі країни. Дату 27 квітня обрали не випадково. Цього дня Нідерланди святкують національне свято – День Короля Віллема-Олександра.

Фото: Пресслужба посольства Королівства Нідерланди в Україні

"Ми прагнемо підтримати тих, хто працює на передовій: подякувати медичним працівникам, які вдень і вночі рятують людські життя. Також ми допомагаємо Україні в проекті розмінування на Донбасі разом із волонтерами з організації HALO Trust. Щиро сподіваємося, що цей подарунок допоможе підняти настрій працівників лікарні і заохотить українців ще частіше висловлювати свою подяку, підтримку і повагу лікарям", - зазначив Йеннес де Мол.

У боротьбі з пандемією Covid-19 Нідерланди пропонують Україні не лише моральну підтримку. Нідерланди брали участь у організації доставки в Україну тестових наборів та вакцин, а також надали фінансову допомогу на проведення аналізу поточної ситуації, пов’язаної із Covid-19 та моделювання сценаріїв поширення.

Довгостроковою метою заходів, направлених на підтримку України, є зміцнення стабільності, безпеки і процвітання у країні.