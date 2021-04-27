Рудик закликала нардепів підтримати антикризовий проєкт постанови “Голосу”

Лідерка партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик розкритикувала дії влади у боротьбі з пандемією коронавірусу та закликала підтримати антикризовий проєкт постанови №5427, який, на її думку, дозволить вивести країну з економічного та медичного нокдауну. Про це Рудик заявила під час виступу з трибуни Верховної ради 27 квітня.

"Рівно два місяці минуло, як в Україні розпочали вакцинацію. На жаль, вже сьогодні ми можемо підвести проміжну риску: кампанія з вакцинації провалена. Україна знаходиться наприкінці списку європейських країн за кількістю вакцинованих і темпами вакцинації", - констатувала Рудик.

Політик наголосила, що частка тих, хто отримав першу дозу вакцини, складає всього близько 1% на 100 мешканців, а другу дозу отримало лише кілька осіб.

"Ми прагнемо звільнити Україну з полону коронавірусу та кризи. Саме тому учора "Голос" зареєстрував проєкт постанови №5427", - зазначила Рудик.

Нардеп розповіла про п'ять важливих кроків для подолання кризи, які закладені у проєкті постанови.

"Перший. Звільнення Максима Степанова. Він повністю провалив роботу на посаді міністра. Хоча Верховна Рада з цим рішенням запізнюється майже на рік, але краще пізно, ніж ніколи.

Другий. Повна ревізія роботи МОЗ. Ми хочемо, щоб Офіс Генпрокурора перевірив використання усіх коштів Фонду боротьби з коронавірусом.

Третій. Реалістичний план вакцинації. Цей план має бути підкріплений реальними угодами з постачальниками та проведенням інформування українців.

Четвертий. МОЗ має забезпечити лікарні киснем та необхідним обладнанням, а медиків – обіцяними додатковими виплати та лікарняними без затримок.

П’ятий. На початку квітня "Голос" запропонував антикризовий законопроєкт №5346 для збереження робочих місць українців. Його підтримали більше 20 бізнес-асоціацій та сотні підприємців. Підтримайте його і ви, шановні депутати!" - заявила Рудик.

Вона переконана, що тільки у швидкі та ефективні рішення зможуть вивести країну з медичного та економічного нокдауну.

Раніше партія зареєструвала законопроєкт №5346, який передбачає підтримку бізнесу на час локдауну.

Законопроєкт підтримали близько 20 бізнес-асоціацій, зокрема Спілка українських підприємців, Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Федерація роботодавців України, Українська рада бізнесу та її члени.