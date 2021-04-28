Верховний Суд відхилив позов Шевченка про визнання результатів виборів на 87 ОВК недійсними

Верховний Суд в складі Касаційного адміністративного суду відхилив позов кандидата в народні депутати від "За майбутнє" Олександра Шевченка про визнання недійсними результатів виборів на 87 окружному виборчому окрузі.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Великої Палати ВС у дводенний термін, повідомили на сторінці суду в Facebook.

"Позивач просив визнати протиправними дії ЦВК від 22 квітня 2021 року щодо встановлення результатів виборів, визнати протиправним і скасувати протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року про результати виборів народних депутатів України в окрузі № 87, зобов’язати Комісію продовжити дії із встановлення результатів виборів та прийняти рішення, яким зобов’язати Окружну виборчу комісію одномандатного виборчого округу № 87 внести зміни до встановлених підсумків голосування виборців шляхом складання протоколу (з поміткою «Уточнений») з урахуванням відомостей про підрахунок голосів виборців, зазначених у протоколах дільничних виборчих комісій по виборчих дільницях № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030", - пояснили в Суді.

Нагадаємо, що підрахунок голосів на 87 ОВК проходив зі скандалами. Після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Підрахунок голосів "завис" на 67,52%, після чого народні депутати від "Слуги народу" вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

Після цього партія "Голос" двічі подавала заявку на зміну голови ОВК. У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у "делегації" слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. Врешті дорахували голоси лише в ніч на 4 квітня.

За підсумками проміжних виборів на окрузі №87 (Надвірнянський район та окремі сусідні території) депутатом Верховної Ради мав стати Василь Вірастюк зі "Слуги народу". Він набрав лише на 749 голосів більше, ніж його суперник Олександр Шевченко з партії "За майбутнє". Врешті 22 квітня ЦВК офіційно оголосила Вірастюка переможцем виборів.