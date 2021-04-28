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Віцеспікер Ради заявив про "плани заміни одного міністра в уряді"

Стефанчук не назвав прізвища, але підтвердив, що розмови про відставку йдуть. 

Віцеспікер Ради заявив про "плани заміни одного міністра в уряді"
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив про намір Верхової Ради невздовзі замінити одного з міністрів. Це не очільник Міненерго, адже Юрій Вітренко є в.о., а кандидатура Германа Галущенка на цю посаду внесена вже офіційно.

Стефанчук в інтерв'ю "Українській правді" не назвав, яке саме з міністерств може позбутися свого нинішнього глави, однак підтвердив, що це питання обговорюється. 

"Я вам скажу так: рішення будуть прийняті, але тільки тоді, коли за них проголосують 226 народних депутатів. Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра – це буде кандидатура на міністра енергетики. Але обговорюється питання щодо заміни одного міністра... Є плани заміни одного міністра в уряді. Більше сказати не можу", - зазначив він.

Мова може йти про міністра охорони здоров'я, адже питання заміни Максима Степанова укотре постало на тлі не вельми швидкої вакцинації українців від коронавірусу. Про ініціювання його відставки говорили майже в усіх політсилах. У квітні в парламенті почали збирати підписи за постанову про скликання позачергової сесії для розгляду відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. 

27 квітня нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина зазначила, що вже зібрано 130 підписів для відставки голови Степанова, не вистачає лише 20-ти для розгляду цього питання. Джерела LB.ua повідомляли, що поки що за відставку Степанова голосів нема, оскільки досі не визначена кандидатура його наступника. 

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