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Рада почала позачергові засідання, у порядку денному 14 питань

На першому розглядатимуть тільки одну постанову. 

Рада почала позачергові засідання, у порядку денному 14 питань
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада почала перше з двох запланованих на сьогодні позачергових засідань. У порядку денному 14 питань, причому 13 з них розглядатимуть на одному засіданні.

На першому слухали постанову від фракції "Євросолідарність" про боротьбу із пандемією короновірусу. За неї не набралося достатньої кількості голосів. 

Оновлено. Під час слухання щодо постанови нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина зазначила, що вже зібрано 130 підписів для відставки голови МОЗ Максим Степанова, не вистачає лише 20-ти для розгляду цього питання. 

Джерела LB.ua у парламенті повідомили, що поки що відставки Степанова голосів нема, оскільки досі не визначена кандидатура його наступника. 

На другому позачерговому засіданні, ініційованому депутатами монобільшості, розглядатимуть, зокрема:

  • виділення 600 млн грн на забезпечення діяльності апаратів судів (5304, перше чит.);
  • зміна моделі держпідтримки страхування агропродукції для захисту врожаїв та худоби від посух, повеней та інших стихійних лих (5104, перше чит.) та розвиток меліоративної інфраструктури для збільшення зрошувальних територій (5202, перше чит.);
  • удосконалення єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи для впровадження в окремих випадках електронного судочинства (3985, друге чит. та 5246, перше чит.);
  • заборона реклами електронних сигарет та рідин до них (4212, перше чит.).

"Найважливіший проєкт - про можливість заочного засудження осіб, які переховуються від правосуддя на окупованих територіях, який допоможе зрушити встановлення справедливости по справам Майдану та ішим резонансним злочинам (2164, друге чит.)", - повідомив у Telegram нардеп "Слуги народу" Павло Фролов. 

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков не виключає, що цього тижня відбудуться й інші позачергові засідання, зокрема для розгляду кандидатури нового міністра енергетики. Учора на погоджувальній раді віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк заявила, що "кажуть, в черговий раз монобільшість буде збирати позачергову сесію для того, щоб обрати керівника міністерства. Хотілося б, щоб керівником міністерства бачити на цю посаду фахового претендента з чітким планом дій, якого знають у енергетичних колах України". 

За даними джерел LB.ua. основним кандидатом є нинішній віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.

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