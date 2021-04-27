Взаємна висилка дипломатів між Україною і РФ продовжується.

Україна оголосила російського консула в Одесі персоною нон грата. Він має залишити територію країни до кінця дня 30 квітня 2021 року.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Рішення про видворення консула пов'язане з тим, що 26 квітня МЗС Російської Федерації оголосило персоною нон грата співробітника посольства України в Москві.

"Повністю відкидаємо голослівні закиди про те, що оголошений «persona non grata» український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом. Співробітник посольства України в Москві не здійснював жодних дій, що виходили б за межі його дипломатичних та консульських функцій", - йдеться в заяві МЗС.

Україна залишає за собою право на відповідь, якщо Росія не зупиниться і продовжить висилку дипломатів.

Висилка консула РФ з Одеси відбувається вже вдруге. У 2015 році з країни поїхав виконувач обов'язків генконсула в Одесі Валерій Шибеко.

Нагадаємо, що цього разу висилка дипломатів між Україною і Росією почалася після того, як 17 квітня ФСБ Росії затримала в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.

Його вислали через підозри у спробі придбання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Україна у відповідь вислала старшого дипломата посольства Росії в Києві. Але Росія вирішила, що це не відповідає принципу взаємності і у відповідь наказала поїхати з країни співробітнику посольства України.