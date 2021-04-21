Російський дипломат залишив територію України, український консул - територію РФ, - ЗМІ

Видворення дипломата РФ стало відповіддю на неправомірне затримання співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

Дипломат посольства РФ в Україні, з яким Міністерство закордонних справ України наказало залишити територію країни у відповідь на неправомірне затримання 16 квітня співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, покинув територію України в середу.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в Державній прикордонній службі України.

У той же час в МЗС України повідомили про те, що консул генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк залишив територію РФ.

"Консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі сьогодні залишив територію РФ", - сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка "за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ". У МЗС Росії через інцидент викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Україна у відповідь на це висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві.

Потім ФСБ Росії звинуватило українського консула Олександра Сосонюка в тому, що він нібито хотів "купити закриті бази даних росіян", зокрема щодо кримінальних справ.

У МЗС України назвали затримання консула заздалегідь спланованою спецоперацією. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що Сосонюк зустрівся в ресторані зі своєю знайомою, яка раптово почала діставати якісь незрозумілі матеріали.