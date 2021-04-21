Королева Великої Британії Єлизавета відзначає 95-річчя

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ сьогодні, 21 квітня, відзначає своє 95-річчя.

Я повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ, святкування буде приватним.

У Віндзорському замку до королеви має приєднатися частина королівської родини.

Цього року традиційного офіційного фото королеви не очікують, адже її день народження припав на двотижневу жалобу за чоловіком – принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким.

Посольство Сполученого королівства в Україні на честь дня народження Єлизавети ІІ оприлюднило офіційний портрет королеви пензля художниці Міріам Ескофет, який представили минулого року.

"Сьогодні ми бажаємо Її Величності Королеві всього найкращого з нагоди Її 95-го дня народження. Минулого року Її Величність як Глава дипломатичної служби здійснила віртуальний візит до Міністерства закордонних справ і міжнародного розвитку Великої Британії, під час якого вона, зокрема, урочисто відкрила свій новий офіційний портрет пензля художниці Міріам Ескофет", - йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, у Великобританії триває жалоба за принцом Філіпом, чоловіком королеви Єлизавети ІІ, який помер 9 квітня у віці 99 років.