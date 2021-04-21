России нужна изоляция
России нужна изоляция
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України
Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
ГоловнаСвіт

Королева Великої Британії Єлизавета відзначає 95-річчя

Святкування у Віндзорському замку буде приватним.

Королева Великої Британії Єлизавета відзначає 95-річчя
Фото: EPA/UPG

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ сьогодні, 21 квітня, відзначає своє 95-річчя.

Я повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ, святкування буде приватним.

У Віндзорському замку до королеви має приєднатися частина королівської родини.

Цього року традиційного офіційного фото королеви не очікують, адже її день народження припав на двотижневу жалобу за чоловіком – принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким.

Посольство Сполученого королівства в Україні на честь дня народження Єлизавети ІІ оприлюднило офіційний портрет королеви пензля художниці Міріам Ескофет, який представили минулого року.

"Сьогодні ми бажаємо Її Величності Королеві всього найкращого з нагоди Її 95-го дня народження.  Минулого року Її Величність як Глава дипломатичної служби здійснила віртуальний візит до Міністерства закордонних справ і міжнародного розвитку Великої Британії, під час якого вона, зокрема, урочисто відкрила свій новий офіційний портрет пензля художниці Міріам Ескофет", - йдеться у повідомленні посольства. 

Нагадаємо,  у Великобританії триває жалоба за принцом Філіпом, чоловіком королеви Єлизавети ІІ, який помер 9 квітня у віці 99 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також