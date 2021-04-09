Герцог Единбурзький не дожив двох місяців до 100 років.

Помер чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп, йому було 99 років.

Про це повідомляється на сайті Букінгемського палацу.

Герцог Единбурзький помер у Віндзорському замку через три тижні після того, як його виписали з лондонської лікарні, де він проходив курс лікування інфекції та переніс операцію на серці.

Фото: EPA/UPG

Причина його смерті не повідомляється.

"З глибоким сумом Її Величність Королева повідомляє про смерть коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість тихо відійшов сьогодні вранці у Віндзорському замку", - йдеться у заяві.

Філіп належав до данського роду Глюксбургів, що царював у Греції. Внук грецького короля Георга І, він народився 10 червня 1921 року.

Після ліквідації монархії у Греції його сім'я переїхала до Парижу, а самого Філіпа відправили в Лондон.

Там він вступив до війська і пройшов Другу світову війну на флоті.

З принцесою Єлизаветою він познайомився під час навчання в Королівському військово-морському коледжі незадовго до війни.

У 1947 році вони одружилися. Для цього він відмовився титулів "принц Грецький" та "принц Данський" та прийняв британське підданство. Король Георг VI напередодні укладенню шлюбу присвоїв зятеві титул герцога Единбурзького.

Єлизавета і Філіп були одружені 73 роки.

Фото: The Royal Family/twitter

Фото: The Royal Family

Фото: The Royal Family/twitter

Фото: The Royal Family/twitter

Фото: EPA/UPG