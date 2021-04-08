США розглядають можливість відправки військових кораблів до Чорного моря для підтримки України

Наразі авіація ВМС США продовжує здійснювати польоти розвідувальних літаків у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море протягом найближчих кількох тижнів, щоб продемонструвати підтримку на тлі посиленої військової присутності Росії на східному кордоні України.

Про це CNN заявив представник Пентагону.

За словами чиновника, розгортання військових кораблів зараз надішле Москві конкретний сигнал, що США пильно стежать за ситуацією.

Згідно з Конвенцією Монтре 1936 року США повинні повідомити Туреччину про свій намір увійти в Чорне море за 14 днів. Наразі невідомо, чи було надіслано таке повідомлення.

Також представник оборонного відомства заявив, що авіація ВМС США продовжує здійснювати польоти розвідувальних літаків у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем для моніторингу російської військово-морської активності та пересування військ у Криму.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

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