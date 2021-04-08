​Єврокомісія схвалила проєкт рішення щодо підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіапростір

Наступний крок – внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення.

Європейська комісія схвалила оновлений проєкт рішення про підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

Про це повідомила пресслужба Місії України при ЄС.

"Сьогодні Єврокомісія схвалила оновлений проєкт рішення Ради про підписання Угоди між Україною, ЄС і його державами-членами про Спільний авіаційний простір (САП). Наступний крок – внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що укладення цієї Угоди сприятиме створенню спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі стандартів ЄС у сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом та захисту прав споживачів.

"Завдяки Угоді збільшиться кількість рейсів, розшириться географія, відкриються нові можливості для громадян та бізнесу. Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і держав-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіаційну сферу України", - повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, після саміту Україна - ЄС у жовтні минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про спільний авіаційний простір між Україною і ЄС буде підписано на початку 2021 року. У лютому цього року верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Україна виконала всі умови для підписання Угоди.

Перемовини щодо спільного авіаційного простору Україна та ЄС вели ще з 2007 року. У листопаді 2013 року Україна та ЄС попередньо підписали угоду про єдиний авіаційний простір, який дозволяє усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якою точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу.

У березні 2014 ЄС відклав підписання угоди про "відкрите небо" з Україною через незавершений Євросоюзом процес внутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.